TomTom et Microsoft vont plus loin

Les deux groupes, déjà partenaires, ont confirmé que leur collaboration allait s'étendre. TomTom devient un fournisseur majeur de Microsoft Azure qui en retour s'impose comme la plateforme Cloud de référence du néerlandais.

TomTom et Microsoft vont aller plus loin dans leur accord de collaboration. Les cartes et les données de trafic TomTom prendront désormais place dans une multitude de fonctionnalités cartographiques pour les services cloud de Microsoft, ont-ils fait savoir le lundi 4 janvier 2019, dans un communiqué conjoint. Cela fait de TomTom l'un des principaux partenaires de Microsoft Azure et de Bing Cartes, dans le registre des données de géolocalisation.

Cet élargissement du périmètre correspond à l'activité d'Azure Maps qui consiste à fournir des API de géolocalisation sécurisées servant à replacer les objets et les points d'intérêt dans un contexte géospatial. "Ce partenariat étroit avec TomTom est très différent de tout ce que Microsoft a réalisé dans le domaine des cartes, relève Tara Prakiya, la responsable du programme Partenaires chez Azure Maps. La fabrication de cartographie dans Azure réduit la latence pour les applications client, ce qui nous permet de proposer les données les plus récentes via Azure Maps".

En retour, TomTom tire également profit de cette entente. En effet, le groupe néerlandais élève le service Microsoft Azure au rang de fournisseur de Cloud de référence dans son organisation. Rappelons que Volkswagen a confié le développement de sa future plateforme à l'entreprise américaine et que des équipementiers, tel que ZF, ont déjà fait le choix de bâtir leurs services d'internet des objets (IoT) sur cette même offre.