Une demande plus forte sur les essence et les électriques

En janvier 2019, le marché de l'occasion a fait la part belle aux motorisations essence, près de 4 VO sur 10 désormais. A noter, également, la forte poussée des VO électriques qui progressent de 113 % sur la même période.

Les tendances aperçues tout au long de l'exercice 2018 quant aux motorisations privilégiées sur le marché de l'occasion se confirment. En effet, si les VO diesel représentent toujours 6 véhicules sur 10, la part de marché des VO essence est toujours plus forte passant de 34,72% à 37,21%, soit 14 265 unités supplémentaires.

Rien qu'en janvier, les VO essence ont représenté 165 514 unités (+9,43%) quand les diesel reculent encore (-2,76%). En outre, Autoscout24 relève aussi la forte poussée des VO électriques qui voient leurs ventes progresser de 113 % sur la seule période. Toutefois, avec 1 523 unités, leur pénétration reste de 0,34% sur la période tandis que les VO hybrides (+38,46%) maintiennent une part de marché plus élevée (1,45 %).





Plus globalement, Vincent Hancart, directeur général d'Autoscout 24 analyse : "la demande pour les jeunes occasions ne se dément pas. Le segment des moins de 5 ans est en forte hausse depuis plusieurs mois à des taux entre 15% et 20%. Ce segment permet de rencontrer la demande des Français pour des véhicules essence qui entraîne le marché vers le haut. Les ventes de véhicules essence de moins de 5 ans ont ainsi progressé de 29,3% en un an. C’est ce type de véhicules que les professionnels doivent trouver dans leur stock afin de répondre à la demande. L’offre et la demande se rééquilibrent et permettent au marché de progresser de façon cohérente. Mais attention aux véhicules qui ne sont plus demandés par les acheteurs. Ce phénomène devrait continuer à soutenir le marché de l’occasion en 2019 avec l’arrivée en concession des jeunes occasions venant des locations à courtes et longues durées".

Répartition des VO par carburant janvier 2019

Carburant Volumes janv.2019 Evol (%) PDM (en %) Gazole 269 803 -2,76 60,65 Essence 165 514 9,43 37,21 Hybride 6 448 38,46 1,45 Electrique 1 523 113,01 0,34 Gaz 1 287 -3,88 0,29 Divers 266 9,92 0,06

Source Autoscout24