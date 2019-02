Top 20 des VO les plus vendus en France en janvier 2019

Retrouvez le classement des modèles les plus vendus sur le marché de l'occasion en France en janvier 2019.

Avec 15 modèles français répertoriés au sein de ce Top 20, le marché de l'occasion fait évidemment la part belle à nos constructeurs nationaux. Comme souvent aussi, le match Renault-PSA est également équilibré avec 8 modèles pour le losange et 7 pour PSA, et même 8 si on comptabilise l'Opel Corsa (14ème).

Par ailleurs, la Clio reste le modèle privilégié puisqu'elle se retrouve classée aux deux premières places : la Clio intergénérationnelle et la "récente" Clio IV deuxième avec une progression de 30,66 %.



En effet, cette dernière comme sa rivale de chez Peugeot, la 208 (3ème +39,27%), a bénéficié de la prime à la conversion auprès des particuliers. Plus généralement d'ailleurs et conformément aux évolutions récentes du marché VO, les modèles les plus récemment commercialisés sur le marché français sont les plus recherchés en janvier.

Rang Modèle Volume Evolution (en %) PDM 1 Clio 11 921 -20,33 2,67 2 Clio IV 11 400 30,66 2,55 3 Clio IV 10 572 39,27 2,37 4 208 10 524 -17,34 2,36 5 Clio III 8 264 -1,14 1,85 6 207 8 121 -2,50 1,82 7 Polo 7 887 -5,10 1,77 8 308 II 7 821 53,78 1,75 9 Golf 7 751 -12,47 1,73 10 307 6 244 -18 1,40 11 Scenic 6 219 -22,28 1,39 12 Captur 5 690 13,94 1,27 13 Twingo 5 556 -16,61 1,24 14 Corsa 5 370 -3,49 1,20 15 C3 5 313 -1,61 1,19 16 2008 5 052 30,14 1,13 17 Megane 4 969 -23,89 1,11 18 A3 4 940 -2,06 1,11 19 Fiesta 4 903 -14,46 1,10 20 Megane III 4 701 -4,82 1,05

Source AAA