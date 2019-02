Des Bluecar qui partent comme des petits pains

A Romorantin, 200 anciennes Autolib' ont été vendues en l'espace d'une seule journée. La prime à la conversion a convaincu certains particuliers de se laisser tenter.

Les premières ventes se sont déroulées sur le parking de Carrefour à Romorantin où sont stockées les ex-Autolib de Bolloré. 50 ventes étaient prévues sur une journée mais au final, ce sont 200 modèles qui sont partis en quelques heures. Il faut dire que l’affaire est intéressante. Les véhicules étaient vendus 4 300 euros mais avec la prime à la conversion certains acheteurs ont pu en bénéficier à partir de 2000 euros.

Ce succès a donné des idées à d’autres vendeurs de véhicules d’occasion. En janvier 2019, la société Autopuzz, appartenant au groupe Hory a également vendu une centaine de Bluecar. "Les clients sont des gens curieux, qui souhaitent faire un achat écologique mais aussi économique", explique Guillaume Ramirez, directeur d’Autopuzz.

Les véhicules sont proposés à partir de 4990 euros, mais presque moins de 1000 euros si le client peut bénéficier de la prime à la conversion. Au regard de ce succès, une autre vente, est d’ores et déjà prévues sur le parking de Carrefour près de Lorient. Le professionnel a décidé de proposer également une nouvelle peinture et une garantie mécanique. "A la fin, avec ces options, le client repart avec une voiture électrique pour 3000 euros environ, sans qu’il soit besoin d’y ajouter une borne et une prise spécifique", conclut le dirigeant d’Autopuzz.

Catherine Leroy