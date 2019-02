Le véhicule du mois : le BMW X5

Tous les mois, le JA, en partenariat avec Autovista, vous fait découvrir en exclusivité les valeurs résiduelles d'un véhicule récemment lancé sur le marché du neuf. Si le dynamisme demeure, cette quatrième génération du X5 ajoute plus de polyvalence et fait le plein d’équipements. Le tout dans une atmosphère toujours plus raffinée et luxueuse.

Apparu en 1999, le X5 va fêter ses 20 ans l’année prochaine. Mais BMW n’a pas attendu cet anniversaire pour offrir une nouvelle jeunesse à son SUV emblématique. La quatrième génération est sur les routes de France depuis le 22 novembre. Premier modèle X de la gamme bavaroise, qui en compte aujourd’hui sept avec le futur X7, le X5 totalise plus de 2,2 millions de ventes à travers le monde. Et la France a apporté son écot à ce succès.

Certes, l’année 2004, avec ses 5 000 immatriculations, semble bien loin, mais le X5 a encore représenté 2 367 unités en 2017. La typologie de la clientèle a également évolué avec le temps car, aujourd’hui, près de deux tiers des ventes sont réalisées auprès des professionnels et particulièrement des chefs d’entreprise et des TPE-PME (90 %). Un rapport de force qui ne devrait pas être bousculé.

Pas seulement dynamique

Si le design semble dans la même veine que la génération précédente, il n’y a pourtant pas grand-chose de commun. Si l’avant joue sur la verticalité, où l’on retrouve d’ailleurs pour la première fois des naseaux d’un seul bloc, les flancs sont plus sculptés, et l’arrière mise sur l’horizontalité et sur de nouveaux feux tridimensionnels. Un caractère bien aidé par de nouvelles proportions grâce à des dimensions en hausse avec, notamment, 3,6 cm de plus pour la longueur, 6,6 cm pour la largeur et 4,2 cm pour l’empattement. L’espace intérieur y gagne logiquement.

Sous cette peau, ce X5, bâti avec la nouvelle plateforme modulaire CLAR, bénéficie des derniers raffinements technologiques de la marque, que l’on parle de connectivité, avec deux écrans de 12,3’’, ou d’aides à la conduite, comme en témoigne un nouvel assistant de marche arrière. Le X5 propose aussi pour la première fois une suspension pneumatique qui permet de faire varier la hauteur de caisse de 8 cm. Un pack off-road fait également son apparition au catalogue.

Mais le X5 n’en a pas oublié pour autant son caractère dynamique que vient encore accentuer la direction Active Drive, avec ses quatre roues directrices même combinées avec la transmission intégrale. Les suspensions des versions M Sport, avec un autobloquant, peuvent encore renforcer ce trait.

L’hybride rechargeable dès mi-2019

Sous le capot, que des 6 cylindres, essence et diesel, offrant de 265 à 400 ch. Si le M50d (400 ch et 760 Nm de couple) est ébouriffant grâce au souffle de ses quatre turbos, le 30d (265 ch et 620 Nm) se monte toujours aussi agréable, bien servi par une boîte parfaitement calibrée. Un bloc qui compte aussi parmi ses atouts des émissions de CO2 comprises entre 153 et 175 g/km. Une version qui a représenté plus de 30 % des ventes en 2017.

Seule la mouture hybride rechargeable, annoncée pour mi-2019, pourra lui faire de l’ombre. Contrairement au X5 xDrive 40e (23 % des ventes en 2017), qui associait un 4 cylindres et l’électricité, le futur xDrive 45e revient au 6 cylindres pour offrir une puissance cumulée de 394 ch. L’autonomie en 100 % électrique sera de 80 km, ce qui permettra à ce futur X5 PHEV d’afficher une consommation moyenne de 2,1 l et 49 g de CO 2 /km. Sans doute la version la plus prisée par les entreprises, d’autant que celles en 4 cylindres diesel ne sont pas annoncées.

Christophe Jaussaud

BMW X5 xDrive30d 265 ch BVA8 xLine: 77 500 euros

Mois KM Valeur vente (en euros) Valeur vente (en %) 12 20 000 62 714 80,90 24 40 000 56 249 72,60 36 60 000 50 332 64,90 48 80 000 44 475 57,40

Source Autovista