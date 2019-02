Rétromobile 2019 : le salon ouvre ses portes

Le salon Rétromobile ouvre ses portes au grand public, le 6 février 2019, à la Porte de Versailles de Paris. L'occasion de retrouver des modèles mythiques, des ventes aux enchères, des expositions, notamment sur Citroën ou Bentley qui y fêtent leur 100 ans !

Le mythique salon de la voiture ancienne ouvre ses portes au grand public le mercredi 6 février 2019. A cette occasion, Jean-Sébastien Guichaoua, le nouveau directeur de Rétromobile nous présente cette nouvelle édition.

À la tête de Rétromobile depuis septembre dernier, comment jugez-vous ce salon et que voulez-vous lui insuffler ?

Nous devons pérenniser le travail de mon prédécesseur qui a fait grandir cet événement de manière spectaculaire. En 1976, Rétromobile avait accueilli 20 exposants et 3 000 visiteurs. En 2018, il y avait 1 200 exposants et 105 000 visiteurs. Pour cette 44e édition, où nous attendons plus de 120 000 visiteurs, nous allons élargir la palette de nos secteurs. Avec, par exemple, les motos de collection et une grande exposition sur les motos Gnome et Rhône, société française à l’origine de ce qu’est aujourd’hui Safran. Nous allons ouvrir nos portes à l’hôtellerie et au tourisme toujours plus à l’écoute de cet univers qui organise plus de 5 000 événements en France chaque année. Naturellement, les constructeurs seront présents, ils couvrent environ 20 % de la surface, parmi lesquels Citroën et Bentley qui fêteront leur centenaire en 2019, mais aussi BMW, Bugatti, Lamborghini, Honda. Parallèlement, les marchands de véhicules et de pièces ou les ateliers de restauration ont toujours toute leur place.

Quels vont être les temps forts de cette édition 2019 ?

Il y aura la vente aux enchères Artcurial Motorcars avec notamment la superbe Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta dont l’estimation est comprise entre 16 et 22 millions d’euros. Les youngtimers auront le loisir de briller dans une vente réservée aux véhicules de moins de 25 000 euros. Une époque symbolisée également par les 45 ans du moteur V6 PRV. De plus, nous allons mettre à l’honneur une vieille marque française : Bédélia. Cette société a fabriqué environ 3 000 exemplaires d’un véhicule que l’on pourrait qualifier d’avion sans ailes. 14 modèles seront présentés ici dont un exemplaire venant spécialement d’Australie. Rétromobile 2019 fêtera également les 60 ans de la Mini. Le poids lourd ne sera pas oublié avec le concours de la fondation Berliet. Nous exposerons l’un des plus gros camions du monde, le T100. Il avait été produit à partir de 1957 pour évoluer dans le Sahara algérien pour l’exploitation pétrolière.

Dans un contexte où l’automobile de collection s’est mondialisée, peut-on imaginer Rétromobile exister ailleurs ?

Nous devons déjà continuer à développer Rétromobile pour en faire un salon toujours plus qualitatif. Alors, il est vrai qu’aujourd’hui, Rétromobile est une marque reconnue dans le monde entier et Comexposium réfléchit à, pourquoi pas, exporter notre savoir-faire à moyen terme. La réflexion est engagée et nous regardons notamment vers l’Asie.

Christophe Jaussaud

Retrouvez toutes les informations pratiques sur le salon Retromobile ici