Le rachat de COTW finalisé

Comme annoncé en novembre dernier, l'américain KAR a repris et finalisé l'acquisition de la société de ventes aux enchères en ligne. Le repreneur utilisera ainsi les infrastructures et la notoriété de sa filiale pour assurer son développement en Europe.

Annoncé en novembre dernier, le rachat de CarsOnTheWeb par l'américain KAR est désormais une réalité. "Désormais membre de la famille KAR, CarsOnTheWeb contribuera à alimenter notre croissance internationale continue en nous permettant d'offrir des services innovants et connectés à nos clients internationaux. CarsOnTheWeb est déjà la principale plateforme transfrontalière de remarketing automobile en Europe continentale. Et avec la technologie, les données, les capacités de services auxiliaires et les solides relations industrielles de KAR, nous allons mener et accélérer l'évolution du marché européen", a déclaré Benjamin Skuy, vice-président exécutif de KAR pour les marchés internationaux et les initiatives stratégiques.

Devenue filiale à part entière du groupe américain, COTW conservera ses sites d'exploitation actuels, ses employés et les membres clés de son équipe de direction et de gestion. La transaction est évaluée à environ 91 millions d'euros de liquidités et jusqu'à 65 millions d'euros supplémentaires sur une période déterminée en fonction de certains termes et conditions, mais aussi selon les performances de COTW.

Pour rappel, le groupe KAR est un géant outre-Atlantique et au Royaume-Uni (17 500 personnes et un CA de 3,5 milliards d'euros). L'Américain fournit des solutions de remarketing innovantes et technologiquement aux vendeurs et acheteurs sur l’ensemble du marché de gros des véhicules d’occasion. Au total, ce sont plus de 5,5 millions d’unités par an qui sont vendues aux enchères par KAR, ce qui représente un montant de plus de 40 milliards de dollars