Audi prépare la recharge de ses véhicules électriques

Pour accompagner le déploiement de sa gamme électrique, inaugurée par l’e-tron, Audi lance une offre de recharge européenne. Elle permet, pour le moment, l’accès à 72 000 points de recharge.

L’impact du cycle WLTP sur les immatriculations d’Audi en dit long sur le challenge que pose la réglementation en matière de CO2 au constructeur allemand. Qui, en conséquence, fait du déploiement de sa gamme électrique son cheval de bataille.

Après avoir levé le voile sur le SUV e-tron au dernier Mondial de Paris, première brique de sa famille 100 % électrique, la marque aux anneaux a présenté en fin d’année son coupé 4 portes e-tron GT Concept, annoncé pour 2020, puis son futur SUV compact qui devrait être lancé en 2021. Alors que les modèles devraient bénéficier d’une autonomie de 400 km, Audi s’attaque aujourd ‘hui au sujet primordial de la recharge.

L’e-tron Charging Service Audi, le nom de l’offre du constructeur, permet l’accès à 72 000 points de charge publics présents dans 16 pays européens. Ce réseau intègre notamment la recharge rapide Ionity, à laquelle l’Audi e-tron peut se brancher, une première pour un véhicule produit en série.

Une application pour faciliter la gestion de la recharge

Le conducteur peut ainsi charger son véhicule selon le tarif standard local, sans supplément et frais d’itinérance, sur 80 % des stations de charge d’Europe. Dans ce cadre, deux tarifs sont proposés. Le premier, baptisé City, est destiné aux personnes circulant en ville, et le second, nommé Transit, conviendra mieux aux conducteurs parcourant de longue distance. Toutes les sessions de charge sont facturées automatiquement à la fin du mois.

Via l’application myAudi, ou le système de navigation Audi, ces bornes peuvent être localiser et activée, et l’itinéraire vers ces dernières précisé. Audi ne compte cependant pas s’arrêter là et étendra son offre à huit pays d’Europe de l’Est.