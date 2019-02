GAC Technology affole les compteurs

L’éditeur du logiciel de gestion de flotte GAC Car Fleet a vu son chiffre d’affaires progresser de 35 % en 2018, atteignant ainsi la barre des 4 millions d’euros. Il revendique un parc de 250 000 véhicules en gestion et près de 200 clients.

Tous les signaux sont au vert pour GAC Technology. L’éditeur lyonnais de logiciels dirigé par Matthieu Echalier a réalisé quatre millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018, un total en hausse de 35 % par rapport à l’exercice précédent. Le pilier de cette croissance est le logiciel de gestion de flotte GAC Car Fleet par le biais duquel l’entreprise gère une flotte de 250 000 véhicules (+16 % vs 2017) pour le compte de près de 200 clients. D’autres chiffres liés à cet outil témoignent de son succès : GAC revendique plus de 97 000 connexions par mois (+100 % vs 2017), 7 600 utilisateurs actifs et 1,657 milliard d’euros gérés.

Plus globalement, GAC Technology, qui propose d’autres logiciels tels que GAC Immo Fleet (gestion d’actifs immobiliers), GAC Fine Fleet (gestion des amendes) et GAC Telecom Fleet, importe tous les mois 29 000 fichiers et 30 millions de lignes. Depuis sa création en 2007, l’éditeur assure avoir importé un milliard de données. L’entreprise informe régulièrement de la signature de nouveaux clients. Ce sont ainsi 11 nouvelles signatures qui ont été enregistrées depuis septembre dernier, trois pour le logiciel GAC Fine Fleet et huit pour le logiciel GAC Car Fleet, le tout représentant un total de 5 940 véhicules gérés.

« Depuis notre création en 2007, nous connaissons une croissance annuelle moyenne de 36 %. A nouveau, nous avons maintenu un niveau de croissance propre aux start-up. Au fil des mois, nous continuons à nous structurer et à renforcer nos équipes afin de continuer à améliorer de la qualité de nos services. Pour 2019, nous prévoyons de travailler sur des sujets aussi passionnants qu’innovants ! », développe Matthieu Echalier.

Des applications mobiles en 2019

Dans les mois qui viennent, GAC Technology va annoncer des développements au niveau européen. Déjà présent en Belgique, en Suisse et en Italie, l’éditeur va pousser ses pions en Espagne, en Allemagne et au Luxembourg. Les équipes de Matthieu Echalier ont préparé le terrain à cette expansion en se rapprochant des différentes associations européennes de gestionnaires de flottes. « Nous essayons de faire naître un travail commun entre ces associations », précise le directeur général de GAC. Il participe ainsi à la mise en place d’une association européenne du fleet management avec les associations italienne (AIAGA), espagnole (AEGFA), française (ARFA), allemande et autrichienne (BVF), suisse (SMV) et britannique (ACFO).

En parallèle, l’entreprise va renforcer ses effectifs. Un représentant pour le marché Benelux, un commercial GAC Car Fleet et deux développeurs rejoindront prochainement ses rangs. Elle compte à ce jour 48 collaborateurs, contre 37 fin 2017. Les autres actualités de 2019 seront l’ouverture des solutions à des sociétés partenaires et le lancement de l’application mobile My Car Fleet faisant le lien entre les conducteurs et leur responsable de flotte. Les utilisateurs pourront entre autres géolocaliser les différents prestataires de services et faire un état des lieux du véhicule en cas de sinistre ou à la restitution. Un chatbot sera également de la partie. Une autre application dédiée aux utilisateurs de véhicules partagés devrait aussi voir le jour dans le courant de l'année.