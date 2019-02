Bugatti débute les festivités de son 110e anniversaire

La marque française profite du salon Rétromobile pour lancer les festivités de son 110e anniversaire. Deux modèles témoignant de sa riche et tumultueuse histoire sont exposés.

Le grand rêve d'Ettore Bugatti avait donc pris corps en 1909. 110 ans plus tard la flamme est toujours présente même si la vie de la marque n'a pas été un long fleuve tranquille. Une longue histoire marquée par des époques que les deux modèles exposés sur le stand de la marque à Rétromobile viennent souligner.

"La Bugatti Type 55 de 1932 et la Bugatti EB110 Gran Turismo de 1994 exposées ici sont des voitures emblématiques qui symbolisent deux époques de l’histoire haute en couleur de notre marque" rappelle Stephan Winkelmann, Président de Bugatti. Cette histoire fait notre fierté. Nous sommes devenus ce que nous sommes grâce aux succès, mais aussi aux défis qui ont accompagné notre entreprise au cours de nos 110 années d’existence. Ces deux modèles légendaires témoignent de notre tradition dans le segment des hypersportives. Ce sont aujourd’hui des voitures de collection extrêmement prisées, dont la cote ne cesse de monter."

Cette Type 55 roadster, prêtée par la Cité de l'Automobile de Mulhouse (Collection Schlumf), a été produite en 1932. Partie aux Etats-Unis la même année, elle est finalement revenue en France 30 ans plus tard, et même en Alsace, dans la collection des frères Schlumf. Plus généralement, la Type 55, fabriquée à seulement 38 exemplaires, peut être considérée comme la version routière de la Type 51 qui roulait exclusivement en compétition. Son moteur mais aussi sa carrosserie sont signés Jean Bugatti, le fils d'Ettore.

Deuxième symbole de l'épopée Bugatti : l'EB 110. Après la seconde Guerre Mondiale, Bugatti est sur le déclin. Il faudra finalement attendre 1987 pour voir la marque automobile relancée par Romano Artioli, qui installe alors une usine à Campogalliano, près de Modène en Italie. L'EB 110 sera finalement présentée le 15 septembre 1991, le jour du 110e anniversaire de la naissance d'Ettore Bugatti. Le modèle exposé à Rétromobile est une version GT construite en 1994. La parenthèse italienne prendra fin en 1995 et il faudra attendre 1998 pour que le groupe VW rachète la marque.

Depuis, il y a eu la Veyron, mais aussi de beaux concepts comme la Galibier. Bugatti se conjugue toujours au superlatif comme en témoignent actuellement les Chiron, Chiron Sport et Divo. Et si Stephan Winkelmann promet encore des nouveautés, il a coupé court aux rumeurs : "il n'y aura pas de SUV signé Bugatti !" Ce ne serait pas en adéquation avec l'histoire de la marque selon lui. Une position qui peut se défendre, que certains ont longtemps défendus… avant de craquer. Porsche, Bentley, Aston Martin, Rolls Royce et même Ferrari proposent ou vont bientôt proposer des SUV. Même Lamborghini, dirigée, il y a quelques années, par… Stephan Winkelmann.