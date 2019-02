Cartes carburant : accord de réciprocité entre Avia et Esso

Les détenteurs des cartes carburant Esso et Avia peuvent désormais se rendre dans les deux réseaux pour faire le plein. Cet accord de réciprocité donne accès à plus de 1 200 sites en France.

Bonne nouvelle pour les professionnels disposant d’une Esso Card ou d’une AviaCarte. Ils peuvent dorénavant s’approvisionner dans les deux réseaux avec la carte carburant en leur possession.

Un accord d’acceptation réciproque a été conclu entre Esso S.A.F, pour les marques Esso et Esso Express, et les sociétés Picoty et Thévenin & Ducrot Distribution, pour la marque Avia. L’ensemble représente un réseau de plus de 1 200 stations en France, composé de près de 600 stations Esso et Esso Express et de 613 stations Avia.

"Ce partenariat renforce significativement la compétitivité des cartes pétrolières Esso Card et AviaCarte pour les professionnels de la route en proposant un excellent maillage sur l’ensemble du territoire national, que ce soit en ville, sur routes comme sur autoroutes", expliquent les deux partenaires.

Isabelle Fetzer, directrice des ventes pour la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg de WEX Europe Services, société en charge de la gestion et de la commercialisation de l’Esso Card, ajoute que "les sites Avia seront ajoutés à e-route, l’outil gratuit de localisation des stations-services de WEX Europe Services, afin que les conducteurs puissent facilement trouver des sites à proximité". L’accord est opérationnel depuis le 4 février 2019.