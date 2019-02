Lamirault-Schumacher reprend le groupe Guilmault

Entité née du rapprochement des deux opérateurs, le groupe Lamirault-Schumacher réalise déjà sa première acquisition en mettant la main sur le groupe Guilmault. Avec ce rachat, le groupe ajoute plus de 4 000 VN et 8 nouveaux sites à son offre. Il distribue désormais les marques Renault-Nissan de la Bretagne à la Seine-et-Marne sur une dizaine de départements.

Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour voir le nouveau groupe Lamirault-Schumacher (LS Group) en action. Rappelez-vous : le 16 octobre 2018, les deux importants distributeurs, Olivier Lamirault et Edouard Schumacher, annonçaient leur volonté de poursuivre leur route en commun et de "construire un projet de rapprochement de leurs entités".

Un coup de tonnerre dans le paysage de la distribution automobile surtout quand on mesure l'importance des deux groupes, notamment opérateurs historiques de la marque Renault. Un rapprochement qui permettait ainsi à la nouvelle entité, Lamirault-Schumacher, de devenir un poids lourd de la distribution automobile avec 32 000 VN, 21 500 VO et cumulant un CA de plus d'un milliard d'euros et 1 400 collaborateurs. En outre, le "nouveau" groupe devenait parallèlement incontournable dans le réseau Renault-Dacia avec un potentiel 19 000 VN.



Nous avions quitté les deux opérateurs avec une promesse : "nous n'excluons pas un nouveau et rapide développement", nous avait-il dit à l'époque. Voilà qui est fait. En effet, le groupe Lamirault-Schumacher a confirmé à l'Autorité de la Concurrence "sa volonté de racheter à JLG Financière les titres que cette dernière détient directement ou indirectement dans le capital des sociétés Automobiles JLG, Ets Leroux, Haut Anjou, JL Guilmault Mayenne Autos, Sadac et Laval Automobiles".

Il s'agit de toutes les affaires Renault-Dacia (*) du groupe Guilmault basées à Fougères, Redon, Vitré (35), Chateaubriand, Ancenis (44), Mayenne, Château-Gontier et St-Berthevin (53). Une acquisition majeure puisque le groupe Guilmaut, historique distributeur du losange pesait plus de 4 000 VN chez Renault-Dacia et faisait partie du Top 100 (86ème en 2017). Au total, avec toutes les autres marques du groupe, l'entité Lamirault-Schumacher approche désormais les 36 000 VN...

En outre, ce rachat va permettre au groupe Lamirault Schumacher d'étendre encore un peu plus son influence : présent en Bretagne, en Eure-et-Loir et dans quasiment toute l'Ile de France (92,78,77), l'opérateur ajoute aussi 4 nouveaux départements (35, 44, 49,53) sur sa carte.

(*) Le groupe Guilmault était aussi titulaire de la société Autos Liberté, distributeur des marques Hyundai, Alfa Romeo et Subaru à Angers et Beaucouzé (49) mais celle-ci ne fait pas partie de l'acquisition.