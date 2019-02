Le groupe Como reprend trois concessions franciliennes Mercedes-Benz

Le groupe Como franchit le cap symbolique de la 20e avec la reprise au groupe Sofibrie de trois concessions Mercedes-Benz situées en Ile-de-France.

Lors d’un entretien qu’il nous avait accordé en fin d’année dernière, Emmanuel Pereira, directeur général adjoint du groupe Como se disait ouvert aux opportunités de croissance externe. « La dynamique de concentration du réseau de distribution automobile est lancée pour tous les constructeurs. Comme ses concurrents, le groupe Daimler a encore besoin de concentrer son réseau. La loyauté s’inscrit dans les gènes du groupe Como, ce qui signifie que lorsque nous nous engageons avec un constructeur, nous avons une volonté réelle et durable d’écrire l’avenir avec lui », avait-il alors déclaré.

Une volonté qui vient de se concrétiser en ce début d'année. Selon une note de l’Autorité de la concurrence, le groupe Como ajoutera à son portefeuille, à partir du 1er avril, trois concessions appartenant au groupe Sofibrie. Celles de Val des Nations de Bonneuil-sur-Marne (94), d’Etoile Rive Est à Bondy (93) et d’Etoile des Nations à Fontenay-sous-Bois (94), distribuant des VP Mercedes-Benz, ainsi que, pour le dernier site, des VUL. Les trois concessions cumulent 1 400 véhicules neufs, 1 027 véhicules d’occasion, le tout, pour un chiffre d’affaires frôlant les 100 millions d’euros.

Le groupe Como compte actuellement 18 concessions distribuant les trois marques Mercedes-Benz, Smart et Lexus. Le tout, pour 4 200 VN, 1 250 VO et un chiffre d’affaires de 211 millions d’euros en 2018. Avec cette acquisition, le groupe, présidé par Oussama Kaddoura - déjà à l’origine de 30 % des volumes nationaux de Smart - pourrait bien se hisser dans le Top 5 des plus grands distributeurs Mercedes-Benz en France.