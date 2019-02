Volkswagen Passat 8 restylée : priorité à la technologie

Volkswagen s’attaque au restylage de l’un de ses plus importants modèles, la Passat. Cette 8e génération, lancée en 2014, bénéficie d’un renouveau discret esthétiquement mais salutaire technologiquement.

Deuxième modèle Volkswagen le plus vendu dans le monde derrière la Golf, la Passat, avec quasiment 30 millions d’unités écoulées depuis 1973, a su incontestablement s’imposer comme pilier dans la gamme. Mais aussi comme un véritable atout auprès des professionnels notamment. En France, le modèle s’est écoulé à 6 549 unités en 2018, break et berlines confondus, dont plus de 61 % en flottes. La Passat est ainsi montée sur la première marche du podium des routières les plus vendues auprès des professionnels, et ce, devant la Ford Mondeo et même devant le modèle national Talisman.

Pas de raisons donc de vouloir spécialement bouleverser les codes esthétiquement. Les évolutions de cette huitième génération, qui garde d’ailleurs les mêmes dimensions, sont légères. A l’avant, elles se limitent à une calandre très légèrement agrandie, des feux LED matriciel sur les plus hautes finitions, une signature lumineuses modifiée ainsi que des entrées d’air et antibrouillard redessinées, A l’arrière, le nom Passat trouve désormais sa place en dessous du logo, la signature lumineuse a été revue, tandis qu’à l’intérieur, le plus gros changement concerne le volant.

Pas de modification du côté des motorisations : en essence, l’offre se compose, en France, du 1.5 l 150 ch et 2.0 190 ch, tandis qu’en diesel sont proposés le 1.6 120 ch, et le 2.0 l décliné en 150 et 190 ch. Ce restylage permet toutefois de ramener au catalogue français la version GTE, retirée au printemps 2018 pour faire face à la forte demande en Allemagne, en Suède et en Norvège. Dotée de 218 ch, cette version propose désormais une autonomie de 55 km environ (selon le cycle WLTP) en tout électrique grâce à sa batterie dont la puissance a évolué de 9,9 à 13 kWh. Trois modes subsistent, au lieu de cinq auparavant, l’E-Mode, GTE et hybride. La recharge de la batterie s’opère sur prise classique en 6h15 ou sur borne publique en 4 heures.

La conduite autonome de niveau 2 proposée

C’est donc bien sur l’autre volet technologique, celui des équipements, que la Passat 8 retylée a plutôt décidé de jouer. Cela passe tout d’abord par un catalogue d’Adas plus conséquent, qui permet à la routière de passer au niveau 2 en matière d’automatisation de conduite, sur une vitesse allant jusqu’à 210 km/h. Une première au sein de la gamme Volkswagen. Au programme donc, l’ajout du régulateur de vitesse adaptatif et de l’aide au maintien dans la voie. Dotée d’une nouvelle caméra de lecture des panneaux et des lignes, cet ensemble emploie les informations du GPS pour réguler la vitesse selon la signalisation bien sûr, mais aussi à l’approche de ronds-points ou de croisements.

Les deux fonctions sont activées via un seul bouton sur le volant, qui intègre des zones tactiles assez sensibles pour détecter la présence du conducteur via une main simplement posée sur le volant. Le signalement de la présence du conducteur demeure cependant obligatoire et voici pourquoi : la Passat intègre l’arrêt d’urgence qui freine le véhicule automatiquement et le dirige vers le bas côté en actionnant les warning, lorsque le volant de détecte plus la présence active du conducteur.

Disponible à partir de juin 2019

Sur le volet connectivité, les innovations sont légions pour cette Passat. La berline disposera du digital cockppit, instrumentation entièrement numérique, mais aussi de la commande vocale naturelle, activée par les mots "Hello Volkswagen", et intégrée au nouveau système multimédia MIB. Ce système multimédia connecté au moyen d’une carte SIM placée dans le véhicule offre l’accès a des applications web et des services de streaming notamment. A noter également, du côté de la technologie smartphone, l’introduction de la recharge à induction ou encore de l’Apple Car Play sans fil. Smartphone qui peut aussi servir de clé, partagée éventuellement avec d’autres personnes, pour une utilisation en auto-partage de cette Passat.

Il faudra patienter jusqu’en juin pour passer commande de cette version restylée de la Passat, avec des premières livraisons prévue en septembre.