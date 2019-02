Tesla abaisse encore les prix de sa Model 3

Pour s'adapter à la réduction progressive du crédit d'impôt aux Etats-Unis, le constructeur californien a indiqué avoir réduit de 1 100 dollars le prix de la Model 3. Les tarifs de celle-ci ont déjà été diminués de 2 000 dollars début janvier.

Modèle censé permettre à Tesla de devenir un constructeur automobile de masse, la Model 3 demeure aujourd'hui un véhicule onéreux avec une version d'entrée de gamme vendue 42 900 dollars alors qu'Elon Musk s'était engagé initialement sur un tarif de 35 000 dollars. Chère, cette Model 3 vient toutefois de faire l'objet d'une baisse de son prix de 1 100 dollars. Une mesure qui doit permettre de contrer la baisse progressive du crédit d'impôt gouvernemental américain.

Début janvier, une initiative similaire avait déjà été prise par la firme californienne qui avait raboté de 2 000 dollars le prix de son dernier modèle. Elon Musk comptait sur un crédit d'impôt fédéral de 7 500 dollars pour attirer les acheteurs, mais ce dernier a commencé à diminuer en janvier, ce qui rend les voitures Tesla 3 750 dollars plus chères.

Pas de baisse prévue en France

Quant à l'objectif des 35 000 dollars, le dirigeant n'a pas abandonné l'idée, affirmant sur son compte Twitter faire "tout ce qui est possible pour y parvenir", ajoutant que c'était "très difficile". Face à ce casse-tête, Elon Musk joue sur deux leviers pour éviter une baisse de la demande. D'un côté, la baisse des prix, de l'autre, une réduction agressive des coûts.

Tesla a annoncé récemment une cure d'austérité comprenant la suppression de 7 % de ses effectifs, soit plus de 3 000 emplois, et a mis fin début février à un programme de parrainage qui donnait aux nouveaux clients au moins six mois de recharge gratuite à une borne du réseau de l'entreprise. Si Tesla a choisi de réduire les prix de la Model 3 aux Etats-Unis, il n'en est pas encore question en France où elle vendue à partir de 59 500 euros et 70 300 euros pour la version Performance (hors bonus).