ALD réalise une année 2018 en ligne avec ses objectifs

La flotte mondiale de la filiale de la Société Générale a progressé de 10,1 % en 2018, à 1,66 million d’unités. Une croissance qui est notamment liée à la montée en puissance de la LLD à particuliers.

ALD a réalisé une année 2018 solide. Premier indicateur de cette exercice réussi, la taille de sa flotte. La filiale de la Société Générale, partiellement introduite en Bourse en 2017, annonce ici une croissance de 10,1 %, à 1,66 million d’unités. Il s’agit d’un record pour le loueur longue durée qui tablait sur une progression comprise entre 8 et 10 %. Toutes les régions géographiques ont contribué à cette performance. La flotte d’ALD s’est accrue de 10 % en Europe occidentale, de 9,4 % en Europe du Nord, de 6,9 % en Europe centrale et orientale et de 17,4 % en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. Le loueur se félicite également de la croissance de sa flotte louée par le biais de ses partenaires (+15,9 %) et de la montée en puissance de la LLD à particuliers, qui s’est envolée de 45 %, pour atteindre 112 000 véhicules (6,7 % du parc total).

Les résultats financiers sont toutefois mitigés. Si l’excédent brut d’exploitation du loueur s’est élevé à 1,343 milliard d’euros, en hausse de 0,8 %, le bénéfice net a quant à lui reculé de 2,1 %, à 555,6 millions d’euros. Pour ALD, la loi de stabilité votée fin 2017 en Italie et la réévaluation des valeurs résiduelles des véhicules diesel expliquent en grande partie la pression sur les marges. Autre point sous surveillance, le résultat dégagé par la revente de véhicules. Celui-ci s’est établi à 102,5 millions d’euros, contre 165,3 millions d’euros en 2017. La marge moyenne réalisée lors de la vente de VO est tombée de 639 euros en 2017 à 362 euros en 2018. ALD visait une fourchette comprise entre 200 et 400 euros. Signalons toutefois que la baisse s’est accélérée au dernier trimestre 2018, la marge par véhicule vendu tombant à 235 euros. Au global, ALD a revendu 283 000 véhicules l’an dernier (+9,4 %).

100 000 électriques et hybrides en parc

« 2018 a été une nouvelle année de croissance record pour la flotte d'ALD, confirmant notre leadership sur le marché. Face à un marché difficile pour les véhicules d'occasion, ALD a enregistré des résultats financiers proches de la performance record de 2017. Notre objectif est de mener le marché à la transformation de son parc de moteurs diesel en groupes motopropulseurs électriques et hybrides. L’attention du groupe sur cette transformation a entraîné un important rééquilibrage de notre offre de groupes motopropulseurs dans les livraisons effectuées au cours des 12 derniers mois », explique Mike Masterson, le PDG d’ALD. Preuve de cette évolution du parc, plus de 100 000 véhicules électriques et hybrides sont actuellement loués (+50 % en 2018) tandis que la part du diesel dans les livraisons de voitures particulières est tombée à 53 % au dernier trimestre 2018. Sur l’année, cette part s’est élevée à 58 %. ALD anticipe une nouvelle chute du diesel en 2019, de l’ordre de 10 points de pourcentage.

Malgré cela, la filiale de la Société Générale se montre relativement confiante pour l’année en cours. Elle prévoit une croissance organique de sa flotte de 5 à 7 %. Des acquisitions pourraient également intervenir en cours d’année. Le loueur table en outre sur un objectif de 150 000 véhicules en LLD à particuliers et anticipe une marge moyenne de revente par véhicule comprise entre 100 et 300 euros.