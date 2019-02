Le chiffre d'affaires de GM s'établit à 147 milliards de dollars (129,6 milliards d'euros) et le constructeur affiche une marge opérationnelle de 8 %.

GM plus américain que jamais

Le constructeur américain, qui va réduire ses effectifs de 15 % en 2019, vient de présenter le bilan de son année 2018 où le marché américain représente 91,5 % de son bénéfice opérationnel.

Alors que le constructeur américain va réduire ses effectifs de 15 % en 2019 et fermer sept usines dont cinq en Amérique du Nord, il vient de dévoiler un bénéfice de 8,1 milliards de dollars (7,1 milliards d'euros) pour l'exercice 2018 (+2,3 %).

Pour Mary Barra, la patronne de GM, ces réductions d'emplois et fermetures d'usines sont indispensables pour la santé financière, à long terme, du groupe et pour que ce dernier ait les moyens de se développer dans les véhicules électriques et autonomes. En attendant, GM Cruise, la branche qui s'occupe justement de cela, vient d'afficher, en 2018, une perte de 728 millions de dollars. Quant au sept usines qui devront fermer leurs portes, la patronne est claire : "Nous ne pouvons pas fonctionner avec un taux d'utilisation de nos usines de 70 %. Nous devons améliorer cela."

En attendant l'exécution du plan, le chiffre d'affaires de GM s'établit à 147 milliards de dollars (129,6 milliards d'euros) et le constructeur affiche une marge opérationnelle de 8 %. Mais le déséquilibre est grand dans les résultats de l'américain. En effet, sur un résultat opérationnel de 11,8 milliards de dollars, 10,8 milliards (9,5 milliards d'euros) viennent de ses activités aux Etats-Unis, soit 91,5 % ! Le reste du monde ne rapporte que 423 millions de dollars malgré les 2 milliards apportés par les activités en Chine.

Le bilan doit donc, quasiment tout, au marché américain. L'augmentation des prix des transactions mais aussi les bonnes ventes de SUV et des nouveaux pick-up Silverado et Sierra sont autant d'éléments que GM met en avant. GM Financial fait aussi partie des bonnes nouvelles avec un bénéfice avant impôts en hausse de 58 % à 1,9 milliard de dollars.

Les ventes de GM sont pourtant en net recul en 2018. En effet, l'ex-numéro un mondial totalise 8,38 millions de ventes en 2018, en repli de 12,7 %. Dans ce contexte, le marché américain représente 3,49 millions d'unités (- 2,4 %), la Chine 3,64 millions (- 9,8 %) et l'International se limite à 1,25 million (- 4,1 %). Quant à l'Europe, seulement 3 673 unités figurent au bilan annuel (- 99,5 %).

Chevrolet demeure la marque la plus diffusée du groupe avec 4,08 millions d'unités (- 1,4 %). Viennent ensuite Buick avec 1,248 million d'unités (- 12,3 %) et Wuling avec 1,071 million d'unités (- 6,2 %). Dans la galaxie des marques GM, seule Cadillac affiche du vert en 2018 avec des ventes en hausse de 7,2 % à 381 859 exemplaires.