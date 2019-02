Le groupe Vauban prépare son premier site trimarque

Le groupe de distribution dirigé par Olivier Hossard inaugurera en avril 2019 un site regroupant les trois marques Peugeot, Citroën et DS à Mantes (78). En outre, l'opérateur vient de reprendre un second site Citroën.

Il y a une semaine PSA Retail avait inauguré à Madrid le premier site quadrimarque réunissant sous un seul et même toit les quatre panneaux Peugeot, Citroën, DS et Opel. Des formats de concessions qui seront appelés à se développer "dès qu'il y aura la possibilité partout en Europe" au sein de PSA Retail. En France, la filiale de distribution du constructeur compte déjà plusieurs sites réunissant Peugeot, Citroën et DS (Paris, Aulnay-sous-Bois et Bordeaux notamment).



Pour le réseau privé, le constructeur encourage également ces initiatives "si possible mais aucune obligation pour les distributeurs", explique-t-il. Et certains opérateurs s'y lancent.



C'est notamment le cas du groupe Vauban. Historique distributeur Peugeot, le groupe dirigé par Olivier Hossard s'est aussi engagé dans les marques Citroën et DS en reprenant l'affaire de Mantes (78) Nord Ouest Automobiles en septembre 2017. "Avec cette reprise, mon intention est d'ailleurs de rassembler à terme les trois marques pour les distribuer sur un site commun", nous avait confié à l'époque Olivier Hossard.

Il aura tenu parole puisque c'est précisément à Mantes que l'opérateur s'est lancé dans le projet d'un premier site trimarque. "Pour une ouverture prévue en avril", a précisé le dirigeant. Les travaux ont d'ores et déjà débuté.

Olivier Hossard ne s'est pas contenté de représenter Citroën uniquement à Mantes. En effet, en janvier dernier, l'opérateur a aussi repris l'affaire des Mureaux détenue par la famille Szelag et conforte ainsi un peu plus ses positions, puisqu'il possède également aux Mureaux un site Peugeot à quelques encablures.



Outre les trois marques du groupe PSA, le groupe Vauban commercialise également les marques Toyota et Seat. Fin 2018, l'opérateur francilien a écoulé 10 516 VN (7 433 Peugeot, 2 162 Toyota, 516 Seat et 406 Citroën), 6 350 VO pour un CA de 330 millions d'euros.