PSA prend pleine possession de TravelCar

Deux ans après son entrée au capital de la start-up, PSA a validé son modèle et a décidé d'en faire l'acquisition complète. TravelCar vient renforcer le pôle mobilité du constructeur.

L'essai a été concluant. Deux ans après être entré dans la liste des investisseurs de TravelCar, PSA a opéré une montée au capital pour devenir l'unique propriétaire de la jeune pousse spécialisée dans les solutions de parking et de location entre particuliers, au sein des gares et des aéroports. L'annonce a été faite par voie de communiqué, par les deux entreprises, ce jeudi 7 février 2019. Jusqu'à présent l'autre actionnaire majoritaire se trouvait être la Maïf.

"TravelCar est un très beau succès, a observé Brigitte Courtehoux, directrice des services de mobilité et de connectivité du groupe PSA. Renforcer notre accompagnement au travers de cette acquisition souligne notre engagement à développer un écosystème efficace et durable de services de nouvelles mobilités". Cette acquisition, dont le montant n'a pas été révélé, renforce les compétences du constructeur dans le domaine des mobilités et contribuera davantage à le réimplanter sur le territoire américain, notamment, qu'ils exploitent conjointement depuis le 1er avril 2017.

Ahmed Mhiri, le fondateur de TravelCar, se réjouit de ce mouvement. Le groupe PSA lui assuré une autonomie et il conserve de fait son titre de directeur général de l'entreprise fondée en 2012. A ce jour, il revendique plus d’un million d’utilisateurs et plusieurs dizaines de milliers de véhicules proposés à la location, dans une soixantaine de pays. Il a par ailleurs signé avec 5 000 partenaires. "Nous sommes très excités à l’idée de travailler sur toutes les solutions innovantes qu’une telle intégration promet à nos utilisateurs", a-t-il commenté.