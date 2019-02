Satory Mobilité a inauguré le mobiLAB

Le 7 février 2019, la société d'économie mixte, Satory Mobilité, a organisé la cérémonie d'inauguration du mobiLAB, à Versailles Satory (78). Ce lieu aspire à devenir le centre névralgique de la recherche et du développement des nouvelles mobilités, dans l'ouest parisien.

Il s'était officieusement dévoilé à une poignée de visiteurs, lors du lancement de l'expérimentation de navettes autonomes qui le desservent, en décembre 2018. Le mobiLAB a été inauguré en bonne et due forme, ce 7 février, en présence Pierre Bédier, le président du Département des Yvelines, François de Mazières, le président de la Communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc, et de Marie-Célie Guillaume, la PDG de Satory Mobilité, la société d'économie mixte qui a financé ce projet immobilier de 7 100 m², implanté au cœur du pôle d'excellence de Versailles Satory.

Sur quatre étages, ce bâtiment héberge depuis octobre 2018 le siège social de Vedecom, l'institut de recherche et de formation dédié à la mobilité durable, ainsi que les équipes de la direction des systèmes de transport autonome de Transdev. "Le Département met tout en œuvre pour créer un environnement favorable à la prospérité des entreprises, en développant les infrastructures dont elles ont besoin", a insisté Pierre Bédier, à l'occasion de l'événement. En ajoutant l'Ifsttar, Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux, présent sur le pôle depuis 2009, ce cluster regroupera près de 300 chercheurs, à terme.

"Notre ambition est de poursuivre la dynamique de constitution de ce cluster autour du mobiLAB, a déclaré Marie-Célie Guillaume, qui est par ailleurs vice-présidente du Département des Yvelines déléguée au développement économique. Nous voulons que ces entreprises travaillent ensemble avec un but commun : développer des projets de mobilité inédits",en rappelant l'objectif prioritaire. Avec 45 000 emplois dont 15 000 chercheurs, le département des Yvelines et la Communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc sont marqués par une forte présence de la filière automobile.

Pour mémoire, le mobiLAB se situe à proximité des pistes d'essais de Satory et de plusieurs entreprises industrielles et technologiques de la Défense nationale telles que Nexter et Arquus et PSA Motorsport.