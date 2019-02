Navya fonde son école de formation

Le constructeur de véhicules autonomes s'est rapproché d'Insavalor, filiale de l’INSA Lyon, en charge de la formation continue. Avec un objectif, proposer un programme pédagogique adressé aux acteurs de cette filière naissante.

Navya s'attaque à la formation. Le constructeur de navettes autonomes et de robot-taxis a annoncé s'être associé à Insavalor - la filiale de recherche & développement, valorisation et formation continue de l’INSA Lyon - pour fonder la Navya Academy by Insavalor. Une structure qui a été imaginée pour conjuguer les savoir-faire des deux parties afin de proposer un programme pédagogique aux professionnels exerçant les nouveaux métiers liés véhicules autonomes

Dans les faits, le programme de la Navya Academy by Insavalor propose une liste de formations parmi lesquelles on trouvera les métiers d’opérateur de navette, de chargé de déploiement, de technicien de supervision et de technicien de maintenance. L'organisme nouvellement créé intégrera à terme une possibilité de certification des compétences associées, ont fait savoir Navya et Insavalor, dans leur communication conjointe.

"Nous apportons une expertise sur l’ingénierie des compétences, avec l’opportunité de mettre en œuvre nos méthodologies dans un domaine à fort caractère technologique et innovant" précise Michel Descombes, membre du directoire d'Insavalor en charge du projet avec Navya. Ce partenariat avec la filiale de l’INSA Lyon est une nouvelle étape dans le développement du constructeur qui a inauguré son centre de R&D, le NavyaLab, en janvier 2019 et qui se fixe pour objectif de recruter un peu moins d'une centaine d'ingénieurs de tous types, dans les 12 mois à venir.