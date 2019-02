Nouveau site Mazda à Bourgoin-Jallieu

La nouvelle concession Mazda AVD a été inaugurée jeudi 7 février 2019. Outre le fait qu'elle arbore les nouveaux standards de la marque, la concession, passera, tout comme celle de Vienne, dans le giron du groupe Vulcain le 1er mars prochain.

C'est en grande pompe que la nouvelle concession Mazda de Bourgoin-Jallieu (38) a été inaugurée jeudi 7 février 2019. En effet, le site AVD de Charles Thomas a réouvert ses portes arborant les nouveaux standards visuels et architecturaux de la marque japonaise. Le site isérois devrait écouler 80 VN sur une année pleine.





Les invités présents à cette soirée ont aussi eu notamment l'occasion de découvrir la nouvelle Mazda 3 en avant-première. Une inauguration un peu particulière puisque le site passera le 1er mars prochain dans le giron du groupe Vulcain qui en deviendra le nouveau dirigeant.

En outre, le groupe dirigé par Vincent Girerd reprendra non seulement le site de Bourgoin-Jallieu mais également de Vienne (38). Deux reprises qui vont faire du groupe Vulcain un important distributeur du réseau Mazda. En effet, le groupe Vulcain représente déjà la marque à Lyon nord, Lyon sud en plus d'un site RA à Villefranche-sur-Saône. Au total, et avec ces nouvelles acquisitions, le groupe Vulcain devrait atteindre un potentiel de 500 VN.