Intergros lance la plateforme My CQP BtoB

L'OPCO du commerce de gros lance un site internet conçu pour accompagner le développement des certificats de qualification professionnelle dans le secteur.

Priorité des partenaires sociaux des branches du commerce de gros BtoB en matière de formation professionnelle, les CQP (certificats de qualification professionnelle) confirment leur essor. En 2018, plus d'un millier de nouvelles démarches ont été engagées dans le secteur du commerce de gros, soit 27 % de plus qu'en 2017. C'est précisément pour soutenir et accompagner cette croissance qu'Intergros, l'OPCO (Opérateur de compétence) de la branche, lance la plateforme "My CQP BtoB".

Conçue pour aider les services RH dans la gestion de ce type de formation, cette plateforme leur permet d’effectuer toutes les démarches en ligne et de gagner ainsi du temps : depuis l’inscription du candidat jusqu’à la délivrance du CQP par le jury paritaire. Si l’entreprise le souhaite, la plateforme peut être utilisée en mode collaboratif par tous les acteurs : candidats, managers, tuteurs, évaluateurs… afin de valider les différentes étapes du CQP et fluidifier le processus.

Près de 500 demandes en trois mois

Depuis le 5 novembre dernier, date de la mise en ligne de la plateforme, 486 nouvelles candidatures ont été enregistrées. A ce jour, plus de 8 000 salariés du commerce de gros BtoB ont obtenu un certificat de qualification professionnelle alors que, l'an dernier, 2 CQP sur 3 délivrés ont concerné les vendeurs itinérants.

"Les CQP sont largement mobilisés dans le secteur. Ils constituent un outil d’évolution des compétences pour les entreprises et la garantie d’une qualification pour les salariés. La création de la plateforme My CQP BtoB répond à la mission de l’OPCO de promouvoir les certifications. Les retours d’expériences des entreprises étant très positifs, cet outil sera mis à la disposition de l’ensemble des branches", étaye Michel Mourgue-Molines, directeur général d'Intergros.