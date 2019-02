Cette évènement permet de découvrir les formations et débouchés de plus de 100 métiers du secteur des services de l’automobile.

La Semaine de l'auto de l'Anfa repart pour un tour

Pour la quatrième année consécutive, l’Association nationale pour la formation automobile organise la Semaine des services de l’automobile et de la mobilité. 200 établissements seront mobilisés pour proposer plus de 500 évènements.

Du 16 au 23 mars 2019, les métiers des services de l'automobile et de la mobilité seront une nouvelle fois à l'honneur. Pour la quatrième année consécutive, 200 établissements participeront à cet évènement créé à l'initiative de l'Anfa (Association nationale pour la formation automobile). Les jeunes à la recherche d'un futur métier sont ainsi invités à découvrir les formations liées aux services de l’automobile, du camion, de la moto et du vélo.

Dans un secteur en plein bouleversement, marqué par l'émergence de nouvelles technologies (véhicules hybrides, électriques, connectés, autonomes...) et l’évolution des comportements sociétaux (autopartage, covoiturage), les opportunités de carrière sont réelles. Preuve de ce dynamisme, tous les ans, 15 000 apprentis et 50 000 salariés sont recrutés.

Pendant une semaine, des CFA, lycées professionnels et entreprises, ouvriront leurs portes pour présenter aux collégiens, lycéens et étudiants les formations et débouchés du secteur. Des ateliers “Fais-le toi-même”, des conférences, des visites d’entreprises et des job-dating ainsi que des modules d’immersion “Vis ma vie d’apprenti” permettront aux jeunes en orientation de découvrir de façon ludique les métiers et les nombreuses opportunités proposées.