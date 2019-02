Lectra s'associe à une université américaine pour former des designers auto

L'équipementier vient de nouer un partenariat avec l'université de Cincinnati autour d'un module de formation consacré aux dernières tendances du design des intérieurs de voitures.

Leader du segment de la fourniture de machines et logiciels de gestion de la découpe de textile pour l'automobile et d'autres secteurs, Lectra s'associe à l’Université de Cincinnati. Dans le cadre de son programme de partenariats avec les professionnels de l’éducation, l'équipementier met à disposition de l’École de Design Myron E. Ullman, Jr. de la Faculté de Design, d’Architecture, d’Art et de Planification urbaine de l’Université de Cincinnati (UC DAAP), DesignConcept, sa solution innovante de prototypage virtuel et de développement produits.

Des prototypes virtuels et collaboratifs

L’école forme ses étudiants au design de meubles, de vêtements, ou encore de moyens de transport. Ils apprendront désormais à concevoir des prototypes à l’aide des méthodologies digitales, incluant la modélisation 3D et le modélisme 2D. Avec DesignConcept, les designers des industries automobile, maritime et aéronautique élaborent des prototypes virtuels et collaboratifs, et gagnent ainsi un temps précieux dans le développement des revêtements de sièges, tableaux de bord et volants.

L’École de Design Ullman a été classée en 2016 parmi les cinq meilleurs cursus universitaires de design industriel des États-Unis par la société de consulting et de recherche DesignIntelligence. Après avoir suivi ce cursus de cinq ans, associant cours théoriques et stages chez des constructeurs automobiles renommés, tels que General Motors, Fiat Chrysler Automobiles, Ford, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Audi, Mercedes Benz et Tesla, ses étudiants disposent déjà d’une solide expérience professionnelle.

Des accords avec plus de 900 écoles et universités

Le module intitulé "L’avenir des intérieurs de véhicules autonomes : matériaux et nouvelles configurations" sera proposé à un groupe interdisciplinaire d’étudiants de l’UC DAAP. Il s’agira de la première formation pratique de l’établissement reposant sur l’utilisation de DesignConcept. Les cours débuteront en septembre 2019 et seront ouverts aux futurs designers qui souhaitent notamment se spécialiser dans les industries du transport, de la mode ou de l’ameublement.

Lectra est partenaire de l’École de Design Ullman depuis 2001. L’entreprise s’engage depuis longtemps pour la formation des professionnels de la mode : plus de 900 écoles et universités du monde entier ont accès à ses logiciels et bénéficient de son expertise.