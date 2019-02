France : six représentants du secteur auto labellisés par Top Employers

Faurecia, Goodyear, Norauto, Saint-Gobain, Scania et Valeo ont été désignés meilleurs employeurs en France, dans la catégorie automobile, suite à la dernière étude de l'institut Top Employers.

Créé il y a plus de 25 ans, l'institut Top Employers évalue chaque année les pratiques RH d'entreprises s'inscrivant de leur plein gré. Basé sur l'analyse de 600 éléments liés à la gestion des talents, la planification des effectifs, la formation, le développement de carrière, les possibilités de promotion, les politiques de rémunération ou encore les avantages sociaux, cette étude permet de labeliser (et non de classer) les bons élèves.

Cette année, 1 540 entreprises ont reçu ce précieux sésame. Parmi elles, on retrouve six représentants du secteur automobile, récompensés pour leur excellence RH en France et dans le monde. Trois équipementiers tricolores au rayonnement international surperforment en la matière.

Saint-Gobain récompensé sur tous les tableaux

Faurecia, labellisé pour la 5e année, décroche huit prix nationaux et un continental (Europe). Valeo (8e année) est quant à lui labellisé dans 24 pays ainsi qu'à l'échelle européenne et mondiale. Enfin, Saint-Gobain (7e année) fait encore mieux avec 32 prix nationaux ainsi que les labellisations européenne et mondiale.

Du côté des centres autos, Norauto décroche la labellisation nationale pour la 6e année de rang, imité par le manufacturier Goodyear Dunlop Tires France, récompensé pour la 3e fois de suite. Enfin, le constructeur de poids lourds Scania France est quant à lui labellisé pour 2e année.