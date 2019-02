Porsche a recruté plus de 2 500 nouveaux salariés en 2018

Porté par une croissance soutenue, Porsche a vu ses effectifs augmenter de 8,5 % l'an passé, soit 2 500 personnes supplémentaires, tandis que 650 contrats temporaires ont été transformés en CDI. Une dynamique qui devrait se confirmer en 2019 avec l'arrivée du Taycan, synonyme du recrutement d'un millier de salariés.

La marque allemande a réalisé une année 2018 record. Portée par la Panamera qui, avec 38 433 immatriculations, totalise à elle-seule 15 % de ses ventes, Porche a livré 256 255 véhicules dans le monde, soit 4 % de plus qu'en 2017. Pour soutenir cette croissance, la firme du groupe Volkswagen s'est attelée à renforcer ses équipes. A fin 2018, 32 325 personnes étaient employées chez Porsche, soit 2 548 salariés de plus qu'un an plus tôt (+8,5 %).

La féminisation du groupe s'améliore

Plus que le développement des effectifs, l'autre satisfaction tient aussi dans la promotion des équipes actuelles puisque 650 personnes disposant de contrats temporaires se sont vu proposer des contrats à durée indéterminée. De même, l'ambition de la direction de féminiser ses rangs se concrétise peu à peu puisque les femmes représentent désormais 16 % des effectifs contre 12 % en 2012.

"Le nombre de femmes aux postes de direction a également été triplé au cours de cette période, se félicite Andreas Haffner, membre de la direction en charge des affaires sociales et des ressources humaines. Cette croissance globale montre que nous sommes un employeur très attrayant pour les femmes et indique que nous poursuivons la bonne stratégie de développement des employés".

Un personnel fidèle

Dans l’ensemble, l’enquête auprès des employés menée en 2018 met également en évidence la popularité de Porsche en tant qu’employeur : 94 % des employés ont mis en avant l'attractivité du constructeur de voitures de sport. Le taux de rotation du personnel s'avère ainsi extrêmement bas, étant inférieur à 1 %.

Et cette dynamique ne devrait pas ralentir en 2019. Dans les prochains mois, Porche envisage de recruter un millier de nouveaux employés qualifiés pour faire face au lancement des Taycan et Taycan Cross Turismo, ses premières voitures de sport électriques. Avec les emplois indirects, ce nouveau modèle génèrera en tout 1 500 recrutements.