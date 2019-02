Michelin fait mieux que prévu en 2018

Dans un contexte international toujours aussi difficile, le groupe Michelin a réussi à stabiliser son chiffre d'affaires et à consolider son résultat opérationnel en 2018. Un bilan supérieur aux attentes du marché.

Pour sa dernière présentation à la tête du manufacturier tricolore avant de passer le flambeau à Florent Menegaux (en mai 2019), Jean-Dominique Sénard pouvait avoir le sourire. A l'occasion de la publication de ses résultats financiers annuels, le groupe Michelin a présenté un bénéfice net en recul de 1,4 % pour le compte de l'exercice 2018, soufrant à la fois de la baisse du dollar mais aussi de plusieurs devises de pays émergents. Mais dans un environnement international compliqué pour le secteur, Michelin a réussi à maintenir son chiffre d'affaires (+ 0,3 % et + 4,1 % à taux de change constant), à hauteur de 22,03 milliards d'euros.

Une marge opérationnelle de 12,6 %

Le résultat opérationnel des activités courantes a, lui aussi, légèrement progressé (+ 1,2 %), à 2,77 milliards d'euros. A taux de change constant, cette donnée aurait même augmenté de 11 % ( à 3,046 milliards). La marge opérationnelle s'affiche ainsi à 12,6 % et même à 13,3 % à taux de change constants. Toujours dans ces conditions, les ventes auraient progressé de 4,1 %. Au niveau des volumes, le clermontois affiche une croissance de 0,9 %. Après un premier trimestre négatif, Michelin a gagné 2 % sur les trois suivants.

"Le groupe a démontré sa capacité à améliorer son résultat opérationnel et à confirmer les progrès de free cash-flow structurel obtenus depuis plusieurs années, se félicite Jean-Dominique Sénard. 2018 marque aussi une accélération du déploiement de la stratégie du groupe avec les acquisitions de Fenner et Camso et la création de la co-entreprise de distribution TBC aux États-Unis. Ces opérations renforcent le Groupe sur des marchés clés et lui apportent de nouvelles opportunités de création de valeur".

L'action s'envole à la Bourse de Paris

Ces résultats n'ont pas manqué de faire réagir les marchés. Mardi, l'action Michelin décollait 13,05 % (102,60 euros) à la Bourse de Paris dans un marché en hausse de 0,68 %. Les analystes d'Oddo BHF, note que la fin d'année du groupe a "finalement (été) plus solide qu'attendu. Dans un contexte automobile pourtant difficile en fin d'année (Chine, Europe), Michelin a donc surpris positivement". "Cette bonne surprise ne semble pas isolée puisque" les perspectives pour 2019 se sont également "révélées plus solides" et "devrait entraîner des révisions en hausse des attentes", ont-ils ajouté.

Pour 2019, le manufacturier français a indiqué avoir pour objectifs "une croissance des volumes en ligne avec l'évolution mondiale des marchés, un résultat opérationnel des secteurs supérieur à celui de 2018 hors effet de change (...) et un flux de trésorerie positif de 1,45 milliard d'euros". (Avec AFP)