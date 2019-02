Philippe Dugardin lance son activité Heritage

L'opérateur nordiste a profité de l'écho du salon Rétromobile pour lancer simultanément à Villeneuve d'Ascq une entité dédiée aux véhicules de collection. Dugardin Heritage, c'est son nom, propose l'achat et la revente de modèles vintage mais aussi la restauration ou l'entretien.

Comme d'autres distributeurs avant lui, notamment les groupes Jean Lain, Chabot, Pelras ouSofipel, Philippe Dugardin lance une enseigne dédiée aux véhicules vintage et de collection baptisée "Dugardin Heritage".

Cette nouvelle activité a officiellement démarré ce mois-ci alors que se déroulait le Salon Rétromobile qui vient tout juste de fermer ses portes. "Plus les véhicules seront aseptisés, plus il y aura une clientèle pour les voitures anciennes, explique le distributeur,qui reconnait qu'il existe aujourd'hui un véritable dynamisme pour ce marché".

Dugardin Heritage propose à la vente des modèles historiques des marques qui constituent son offre actuelle : Ford Mustang, Thunderbird et pick-up ou encore des Jaguar et Maserati mythiques. "Dugardin Heritage, c'est l'alliance parfaite entre véhicules emblématiques et collection unique", explique l'enseigne.

Dugardin Heritage est situé à Villeneuve d'Ascq, sur le boulevard de l'Ouest, avec six véhicules en exposition et un stock composé d'une vingtaine de modèles. L'enseigne ne se contente pas seulement de proposer des véhicules anciens à la vente et se distingue aussi par la recherche et l'achat de véhicules d'exception, la restauration et l'entretien ainsi que le gardiennage.