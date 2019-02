Mercedes-Benz Vans va ouvrir des concessions exclusives

La division utilitaires légers de la marque à l’étoile annonce l’ouverture, fin 2019, de deux concessions exclusives. Une décision motivée par l’électrification à venir de sa gamme et la recherche de plus de proximité avec ses clients.

Harry Salamon, le directeur général de Mercedes-Benz Vans France, ne manque jamais une occasion de bousculer les codes sur le marché de l'utilitaire. A l’occasion de la présentation des résultats de sa division pour 2018, le volubile dirigeant n’a pas dérogé à sa réputation en annonçant l’ouverture prochaine, fin 2019 voire début 2020, de deux concessions exclusivement dédiées à la vente de sa gamme. Une première pour la marque au niveau européen dont les points de vente sont aujourd’hui adossés tantôt à un centre véhicules industriels, tantôt à une concession voitures particulières.

"Deux investisseurs se sont portés volontaires, ils viennent d’acheter les terrains. Le temps d’établir les formalités de permis de construire et de réaliser les travaux, ils devraient ouvrir au mieux en fin d’année, précise Harry Salamon. Il s’agit d’investisseurs privés, non pas de filiales du groupe, qui ont déjà une activité VUL sur des sites VI". L’identité des investisseurs et les lieux d’implantation n’ont pas été donnés.

Entre 500 et 600 ventes par concession

La seule certitude est que ces concessions seront localisées près de grandes villes. Un moyen pour la marque d’être plus proche de ses clients."Nous sommes aujourd’hui implantés trop loin du cœur des grandes métropoles, nos clients perdent trop de temps à venir chez nous pour effectuer leur révision", reconnaît Harry Salamon. A l’heure où Mercedes-Benz Vans prépare l’électrification de sa gamme – le e-Vito arrivera au second semestre et le e-Sprinter en fin d’année –, cette recherche de proximité prend tout son sens. Accessoirement, Mercedes-Benz Vans sera également plus proche de ses concurrents "qui ont des réseaux plus denses et mieux placés", concède Harry Salamon.

Le constructeur n’avance pas, à ce stade, de plan de développement de ce nouveau réseau. Harry Salamon se contente d’évoquer un intérêt pour les grandes villes. La marque fera appel en priorité à des investisseurs privés mais il n’est pas exclu que des ouvertures se fassent par le biais de filiales. Harry Salamon précise enfin que "les sites reprendront les standards des concessions VP en version allégée et que l’objectif sera d’atteindre entre 500 et 600 ventes par an et par centre".

Concernant les résultats, Mercedes-Benz Vans France a immatriculé 22 043 véhicules en 2018, un total en hausse de 2,5 % par rapport à 2017. Le modèle le plus prisé a été le Sprinter avec 10 663 unités, devant le Vito (7 875), le Citan (1 631), le Classe V (1 274) et le Classe X (600). La division a également écoulé 3 300 véhicules d'occasion (+200 unités). Outre la commercialisation des produits électriques, l'année 2019 sera marquée par l'arrivée du nouveau label VO révélé l'an dernier mais dont le lancement avait été repoussé.