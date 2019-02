Carlos Tavares, président de PSA et de l'ACEA

Le marché européen devrait rester stable en 2019

Carlos Tavares, président de l'ACEA, imagine un marché stable en 2019 mais pointe aussi les nombreux défis auxquels devra faire face l'industrie automobile dans les mois à venir. A commencer par les émissions de CO2 et le Brexit.

Carlos Tavares, président de PSA, mais aussi président de l'ACEA, a pris la parole ce mercredi 13 février avec cette casquette européenne. Alors que l'année 2018 a été la cinquième année consécutive de croissance (+ 0,1 %), l'ACEA s'attend à une année 2019 stable, avec environ 15 millions de ventes, et au mieux à une croissance inférieure à 1 %. L'époque d'une croissance soutenue, à l'image de 2015 avec 9,3 % de gagnés, appartient au passé.

Carlos Tavares a ainsi déclaré : "compte tenu de ces prévisions de croissance plutôt incertaines, nous devrons tout mettre en œuvre pour préserver la compétitivité de notre industrie, tout en gardant à l’esprit les grands défis à venir. Ceux-ci incluent la réalisation d'objectifs stricts en matière de CO2 pour les VP et les VUL - à la fois pour 2020 et l'après-2020 - la perspective imminente d'un Brexit sans accord et la menace toujours présente des droits de douane américains sur les véhicules importés."

Le président de l'ACEA a également rappelé que l'année 2018 devrait laisser apparaitre une augmentation du niveau moyen de CO2 du fait de la chute du diesel et de l'augmentation de l'essence. Un problème au regard des règles futures, combiné à la relative faiblesse de la pénétration des modèles électriques (moins de 2 % en 2018) qui ne séduisent pas encore en masse les consommateurs. "Pour que ces réductions de CO2 extrêmement ambitieuses soient réalisables, nous exhortons les pouvoirs publics à veiller à ce que toutes les conditions favorables soient réunies, notamment en réalisant les investissements indispensables dans les infrastructures", a rappelé Carlos Tavares.

Quant au Brexit, l'ACEA appelle "les deux parties à redoubler d’efforts pour arriver à un accord au cours de ces dernières semaines cruciales." La réduction des investissements ou encore les arrêts de production ne sont plus une crainte lointaine.