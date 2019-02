Rent A Car testera une gamme VE en 2019

L'électrique passera aussi par Rent A Car. Le loueur étudie la possibilité de proposer des VE dans certaines agences parisiennes. La phase de test devrait débuter au second semestre 2019.

Le réseau de location Rent A Car pourrait déployer une gamme électrique sous forme de test, au cours de l'année 2019, a-t-on appris lors d'un entretien accordé par Anne-Catherine Péchinot, la directrice générale de Rent A Car, au Journal de l'Automobile. Le projet concernera d'abord la ville de Paris, afin d'évaluer la réaction du public, a-t-elle dévoilé.

A ce jour, Rent A Car réalise des études de faisabilité. Le loueur s'accorde le premier semestre pour évaluer et lister les quelques agences qui feront parties du dispositif pilote. Il s'agit de trouver des points de location capables d'aménager des bornes de recharge et qui disposent de surfaces suffisantes pour absorber le surplus de véhicules. Anne-Catherine Péchinot table sur un périmètre de trois agences environ.

Le lancement de la flotte d'essai devrait intervenir au second semestre 2019. Le volume exact reste à définir, mais il s'établira en moyenne à 50 unités par agence comprenant des VP et des VUL. "Cette phase de test doit durer entre 3 et 6 mois avant de tirer un bilan", explique Anne-Catherine Péchinot. Ensuite viendra le temps de l'analyse et des prises de décision.