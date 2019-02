Un troisième DS Store pour le groupe Priod

C'est à Chambourcy (78) que le groupe de distribution a inauguré le jeudi 13 février 2019 un nouveau DS Store, situé à côté de son historique site Citroën. Une troisième représentation pour l'opérateur qui devrait lui permettre de commercialiser en année pleine 900 VN par an.

Et de trois ! En effet, le groupe Priod est désormais à la tête de trois DS Store en Ile-de-France. Après ceux de Chelles et de Vert-Saint-Denis (77), l'opérateur francilien a inauguré jeudi 13 février 2019 son troisième point de vente exclusif dédié à la marque premium française à Chambourcy (78).

Répondant aux standards et aux normes voulues par la marque, le DS Store de Chambourcy est une nouvelle construction située sur la route de Mantes en pleine cœur de la zone automobile. Le bâtiment s'étend sur une surface de 350 m² et est situé aux côtés de l'historique site Citroën appartenant également au groupe Priod.

Ce nouveau point de vente devrait commercialiser près de 350 VN par an, ce qui ajouté, aux deux autres DS Store du groupe, permettra à ce dernier de totaliser, en année pleine, 900 DS neuves. "Un quatrième projet également en Ile-de-France, mais dans l'Essonne cette fois, est en cours de validation", a bien voulu accorder Aymard de Benoist, responsable du groupe Priod pour les marques DS et Citroën. Pour cette dernière marque, le groupe commercialise près de 7 000 VN sur 11 sites au total.

Pour DS Automobiles, le nouveau point de vente de Chambourcy est un ancrage important de son dispositif territorial : "il était essentiel pour nous de pouvoir compter sur un nouveau DS Store situé dans l'ouest de l'Ile-de-France où le pouvoir d'achat est élevé et les entreprises nombreuses", a expliqué de son côté Sébastien Vandelle, directeur du développement de la marque premium. En effet, sur ce territoire, DS compte une représentation à Vélizy (PSA Retail) et un autre à Pontoise (groupe Jallu Berthier).

A l'heure actuelle, le réseau DS s'appuie sur 147 DS Store et DS Salon en France avec un objectif fixé à 170 pour la fin de cette année. De nouvelles inaugurations sont d'ores et déjà programmées à Angers, Le Mans et Laval (groupe This), Annemasse, Châlons-en-Champagne et Nevers.