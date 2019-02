Suivideflotte.net accélère sur les applis mobiles en 2019

Le télématicien complète son catalogue avec des applications mobiles plus complètes à destination des exploitants, des responsables de flottes et des conducteurs. Avec comme fil rouge des outils destinés à favoriser l’écoconduite.

Suivideflotte.net commence à peser sur le marché de la télématique. La société tourangelle dirigée par Julien Rousseau revendique un parc géré de 40 000 véhicules, un total en hausse de près de 7 000 unités en 2018. L’année écoulée a également été marquée par une vague de recrutements afin de porter les effectifs 48 collaborateurs et par une progression du chiffre d’affaires de 5 %.

Cette dynamique repose sur une évolution permanente de ses produits. En 2018, l’entreprise s’est signalée en signant une convention avec l’ANTAI, tant pour les voitures particulières et que les poids lourds, par le lancement de son boîtier intelligent permettant de collecter quantité de données des véhicules (consommation réelle, kilométrage réel, remontée des codes défaut, codes d’usure, niveaux des fluides…), par l’entrée au catalogue d’une offre sans géolocalisation à 15,90 euros par mois et par l’arrivée d’une offre poids lourds.

Un état de lieux des véhicules par smartphone

Les équipes de Suivideflotte.net ont désormais pour mission de monter en puissance sur les applications mobiles. « Aujourd’hui, tout le monde ou presque dispose d’un smartphone, nous devrions atteindre un taux d’équipement de 85 % en France fin 2019 », avance Julien Rousseau. Son entreprise est aujourd’hui prête à répondre aux attentes du marché avec trois applications à destination exploitants, des responsables de flottes et des conducteurs.

L’application pour les responsables de flottes permet de recevoir toutes les informations des véhicules remontant grâce au boîtier intelligent et de suivre le comportement au volant des conducteurs par le biais du nouveau module OptiDriving. Ce dernier délivre une note de conduite et les gains potentiels en cas de meilleure conduite. Les gestionnaires de parc peuvent également utiliser aujourd’hui le module Suiviparc qui permet de faire un état des lieux des véhicules en prenant des photos. Celles-ci s’intègrent dans l’application et sont ensuite envoyées dans le portail Suivideflotte.

L’application pour les conducteurs évolue également un module d’aide à la conduite qui permet de mieux anticiper les zones à risques. Un système d’alerte prévient en cas de danger, par exemple quand la vitesse est trop élevée à l’approche d’un virage serré ou d’une école. Ce module peut fonctionner en solo ou en lien avec le navigateur GPS du smartphone.