Hyundai Motor France mise sur les flottes en 2019

La filiale française du constructeur coréen a pour ambition de dépasser les 6 500 ventes à professionnels en 2019. Un objectif ambitieux qui passe par la mobilisation du réseau et une gamme électrifiée plus vaste.

Hyundai fait partie des outsiders en vue sur le marché automobile français. La marque coréenne a battu son record d’immatriculations en 2018 avec 35 542 unités au compteur. Ce succès s’est également vérifié sur le marché des entreprises où elle a cumulé 5 490 immatriculations, un total en progression de 33 % par rapport à 2017. En quatre ans, le nombre de ventes BtoB de Hyundai a triplé.

Plusieurs facteurs expliquent cette montée en puissance auprès des pros. Hyundai s’est tout d’abord doté d’un réseau de 50 centres Hyundai Entreprises qui représente aujourd’hui près de deux ventes sur trois en BtoB. Un réseau qui a récemment été récompensé à l’occasion de la cinquième convention annuelle de Hyundai Entreprises. Le Trophée de la meilleure performance commerciale a été remis aux centres de Nice et Cannes (IMAC 2 - Groupe Aubery), le Trophée de la meilleure performance Hyundai Leasing au centre de Clermont-Ferrand (Sarl AUTO 16 - Jean Delage), et le Trophée de la meilleure conquête plurale au centre de Mulhouse (Premium Automobiles - Groupe Andreani).

6 500 ventes BtoB en 2019

La marque a ensuite travaillé des canaux stratégiques, notamment celui de la location longue durée. Les ventes LLD ont progressé de 73 % en 2018, notamment grâce à la captive Hyundai Leasing. Elles représentent désormais un tiers du volume total. Dernier point clé de cette réussite : une gamme élargie reposant sur les SUV – le Tucson capte à lui seul 45 % des ventes pros – et des modèles électrifiés (Ioniq, Kona electric…).

« Le dynamisme de nos ventes aux entreprises, en progression constante sur les derniers exercices, démontre que la stratégie mise en place depuis 2014 est accueillie favorablement par les clients BtoB. Une meilleure maitrise des canaux de ventes, nos actions pour être compétitifs en LLD avec un impact positif sur les TCO et valeurs résiduelles, et le juste positionnement de notre gamme Business ont porté leurs fruits. La clé de voûte de notre succès demeure la professionnalisation de notre réseau via les Centres Hyundai Entreprises dont les performances soutiennent à la fois l’activité de Hyundai Motor France mais aussi celle des distributeurs engagés dans ce programme », assure Dominique Gobin, le directeur ventes flottes et véhicules d’occasion de Hyundai Motor France.

La croissance devrait toujours être au rendez-vous en 2019. Le constructeur vise désormais 6 500 ventes à professionnels, dont 25 % seront des modèles électrifiés (14 % en 2018). Une montée en puissance qui passera par le lancement de nouveaux modèles alternatifs et par des formations spécifiques du réseau aux modèles hybrides et électriques. Hyundai prévoit également de répondre à un maximum de marchés publics.