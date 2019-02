Une flotte de 80 véhicules en autopartage pour Leroy Merlin Espagne

La filiale espagnole de l’enseigne de bricolage va déployer 76 Renault Clio Estate en autopartage pour ses salariés sur l’ensemble du pays. Alphabet a été sélectionné pour opérer ce service.

Les collaborateurs de Leroy Merlin Espagne vont pouvoir s’initier à l’autopartage. Leur employeur va prochainement mettre 76 Renault Clio Estate à leur disposition dans tout le pays. Chaque magasin de la société disposera d’au moins un véhicule. Cette initiative de l’enseigne de bricolage coïncide avec le lancement d’un nouveau service d’assistance technique à domicile.

Pour mettre en œuvre ce dispositif, Leroy Merlin a retenu Alphabet et son offre d’autopartage AlphaCity. Celle-ci s’appuie sur une plateforme en ligne et une application pour les réservations, ainsi que sur un boîtier permettant notamment d’accéder aux véhicules à l’aide d’une carte. Le système est également en mesure de fournir des informations sur chaque utilisation, d’identifier l’emplacement de tous les véhicules et d’indiquer l’heure de début et de fin de chaque réservation.

La livraison de cette flotte a eu lieu lors d’une cérémonie qui s’est tenue au siège d’Alphabet Espagne, à Madrid, en présence de représentants de Leroy Merlin, Renault et Alphabet, dont Norbert Van den Eijnden, le président d’Alphabet International. Pour le loueur longue durée, ce contrat avec Leroy Merlin est le plus important au niveau international depuis le lancement de l’offre AlphaCity en 2013.