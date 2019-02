Patrick Pelata (à gauche) et Xavier Mosquet ont présenté leurs préconisations au président de la République sur l'attractivité de la France en matière de véhicule autonome, électrique et de mobilités.

Patrick Pelata : "Sans collaboration entre constructeurs, l'Europe est condamnée"

Voiture autonome, batterie pour véhicules électriques, les domaines de collaboration entre les constructeurs européens sont nombreux et indispensables, selon Patrick Pelata, co-auteur du rapport remis au Président de la République.

Pas question d'alarmer les professionnels de l'industrie automobile mais le constat est sans appel : l'Europe a pris énormément de retard en matière d'autonomie des véhicules face à Waymo (Google) qui a déjà accumulé plus de 20 millions de kilomètres pour sa voiture autonome sur route et plus de 10 milliards de kilomètres sur simulateur. "La ville de Phoenix aux Etats-Unis a même déjà testé la circulation de voitures autonomes sans conducteur mais avec passager en ce mois de février 2019", explique Patrick Pelata, fondateur de Meta Consulting.

Pourtant les projections avancées dans le rapport par Patrick Pelata et Xavier Mosquet, du BCG Consulting estiment que d'ici 2025, entre 1 et 3 millions de véhicules autonomes de niveau 4, circuleront sur nos routes, et près de 8 millions d'unités en 2030.

"Aujourd'hui, chaque acteur travaille de son côté en Europe. Nous avons proposé d'encourager les constructeurs à mettre leurs ressources en commun pour pouvoir utiliser ces données et rattraper Waymo. Sans collaboration, l'Europe est condamnée à être en retard" a précisé Patrick Pelata. Cette coopération prendra forme également côté réglementation, d'une part avec la loi Pacte et bientôt avec la Loi sur les Mobilités (Lom)

Cette collaboration doit également être favorisée pour les batteries des véhicules électriques. Emmanuel Macron d'ailleurs confirmé un budget de 700 millions d'euros au cours de 5 prochaines années pour soutenir le développement de la filière de batteries électriques de nouvelle génération.

Une condition indispensable au développement du véhicule électrique selon le schéma directeur de développement de ce marché dans les prochaines années. "Le plan de la PFA est de 600 000 véhicules électriques en parc en 2022", précise Patrick Pelata.

Une condition vitale également pour les constructeurs automobiles qui risquent des amendes allant de 500 millions à 1 milliard d'euros en cas de non-respect des normes européennes de CO2 pour 2020.