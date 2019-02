LeasePlan gère plus de 1,82 million de véhicules dans le monde

Le loueur a confirmé son statut de premier loueur longue durée mondial en 2018 avec 1,82 million de véhicules en parc, un total en progression de 4,4 %. Son résultat net s’est en revanche dégradé de 9,2 %.

La taille de la flotte est l’indicateur de référence pour juger de la force d’un loueur longue durée. A ce jeu, c’est LeasePlan qui domine les débat avec 1,822 million de véhicules en parc dans le monde fin 2018. Un contingent qui a progressé de 4,4 % par rapport à 2017.

L’année écoulée n’a pas été pour autant un grand cru pour l’entreprise dirigée par Tex Gunning. Outre son entrée en Bourse avortée, le loueur a vu son résultat net baisser de 9,2 %, à 424 millions d’euros, en raison de la dépréciation de sa flotte en Turquie et en Allemagne. Il a toutefois terminé l’année 2018 sur une note positive avec un résultat net en hausse de 12,9 % au dernier trimestre.

"Nous avons maintenant plus de 1,8 million de voitures en circulation dans plus de 30 pays, notre résultat net sous-jacent au 4e trimestre a continué d'augmenter et notre rendement des fonds propres sous-jacent est maintenant de 17,3 %. Notre activité principale Car-as-a-Service pour voitures neuves a poursuivi sa solide performance en 2018, soutenue par l'impact positif de notre programme d'excellence opérationnelle « Power of One LeasePlan », désormais totalement intégré à l'organisation", souligne Tex Gunning.

Le loueur souligne également ses performances dans le domaine du véhicule d’occasion avec sa nouvelle marque CarNext. Il a écoulé par ce biais près de 50 000 VO, dont 8 000 via des formules de LLD. Le dispositif CarNext est désormais disponible dans 22 pays et s'appuie sur un réseau de 32 centres.