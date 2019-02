Nissan investit aussi Vélizy 2

La marque japonaise vient d'ouvrir les portes de son premier Nissan Store en plein cœur du centre commercial de Vélizy 2. Le point de vente est exploité par le groupe Altaïr. Inauguration officielle en avril prochain.

C'est en catimini que le premier Nissan Store, ou Nissan Intelligent Mobility Store, tel que c'est écrit sur la devanture, a ouvert ses portes en plein cœur de la zone commerciale de Vélizy 2 dans les Yvelines. En effet, la marque s'est voulue discrète sur le sujet puisqu'elle a prévu une inauguration officielle en avril prochain avec des responsables japonais de Nissan.

Toutefois, l'ouverture de ce nouveau point de vente a fuité sur les réseaux sociaux. A l'instar de Tesla ou Mercedes récemment, Nissan a donc souhaité investir un des plus grands centres commerciaux de France pour "élargir le champ d'action des distributeurs d'aujourd'hui", a bien voulu nous confier Nissan France. Ce serait d'ailleurs le groupe Altaïr qui exploiterait le Nissan Store de Velizy. Logique puisque le centre commercial yvelinois est situé sur la zone de chalandise de l'opérateur.

Si nous n'en saurons pas plus, il est possible toutefois d'imaginer que ce Nissan Store mettra en avant l'offre électrifiée de la marque ainsi que l'ensemble des technologies développées par Nissan. C'est d'ailleurs une Nissan Leaf qui trône en plein cœur du showroom de Vélizy. En outre, il est aussi probable que toutes sortes de solutions liées à la mobilité et au parcours client soient mises en avant dans ce style de "nouveau concept".