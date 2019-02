Tenneco annonce la création de DRiV

Près d’un an après le rachat de Federal-Mogul, Tenneco dévoile la première entité issue de la scission de ses activités. Baptisée DRiV Incorporated, elle réunira les activités après-vente et performance de la conduite.

C’est désormais officiel : DRiV Incorporated sera le nom de la future entité spécialisée dans l’après-vente et la performance de la conduite (ride performance), issue du rapprochement de Tenneco et de Federal Mogul. La société, qui entrera en activité au second semestre, fédérera les divisions performance de la conduite et aftermarket de Tenneco, Federal Mogul et du groupe Öhlins, acquis en début d’année.

DRiV a pour ambition de s’affirmer comme l’un des équipementiers les plus importants sur le marché de la rechange grâce à son large catalogue de marques (Monroe, Ferodo, Champion, Öhlins, MOOG, Walker, Wagner, etc.). DRiV aurait réalisé, en 2017, un chiffre d'affaires à périmètre constant de 6,4 milliards de dollars, dont 56 % en après-vente et 44 % en première monte.

"DRiV sera une nouvelle entreprise unique, une start-up pesant plus de 6 milliards de dollars, construite grâce à la combinaison des forces de Tenneco, Federal-Mogul et Öhlins avec une activité axée sur l'innovation, la performance, le développement des marques et le service clients. Notre périmètre mondial, notre écurie de marques après-vente respectées et bien installées, nos partenariats mondiaux de longue date avec les plus grands constructeurs nous apportent un avantage concurrentiel indéniable", confirme Brian Kesseler, co-directeur général de Tenneco et futur président-directeur général de DRiV.