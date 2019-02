Here Technologies investit dans l'intelligence artificielle

Le fournisseur de services connectés va injecter 25 millions d'euros sur cinq ans dans un projet de centre de R&D consacré à l'intelligence artificielle. Il sera implanté à Vienne, en Autriche.

A l'instar des équipementiers de rang 1, Here Technologies ne veut pas se couper de l'intelligence artificielle. Raison pour laquelle le groupe spécialisé dans les services géolocalisés et connectés a pris la décision de financer pendant les cinq ans à venir un projet de centre de R&D pour un montant supérieur à 25 millions d'euros, a-t-il fait savoir, le 14 février 2019. Cet institut international de recherche avancée en intelligence artificielle (IARAI pour Institute for Advanced Research in Artificial Intelligence) s'installera à Vienne, en Autriche.

L'IARAI aura pour particularité d'être le tout premier institut mondial de recherche en machine-learning à utiliser des données de géolocalisation à l'échelle industrielle. Il entend ainsi approfondir l’intelligence de localisation nécessaire à la construction d’un monde autonome. Cela engendrera une meilleure connaissance de la localisation des véhicules autonomes, des cartes plus précises et autocorrectives, de meilleurs modèles de prévision du trafic ainsi qu’une gestion de flotte et une infrastructure urbaine optimale.

Une passerelle vers la prochaine génération de services

Selon les plans présentés, Here doit coopérer étroitement avec l'institut en fournissant ses ensembles de données et son expertise uniques. Cette initiative novatrice donnera au groupe, détenu par Audi, BMW et Daimler, un meilleur accès aux capacités technologiques émergentes dans le principal domaine d'intérêt de l'entreprise, développé à partir de ses données. Sur cette période de cinq ans, Here offrira à l’institut un soutien financier non négligeable, qui servira au développement de l'IARAI, et notamment l'aménagement de l'espace physique et des postes de recherche. L'accent est actuellement mis sur le recrutement international pour créer une équipe de recherche d'environ 30 personnes.

Ce centre sera "une passerelle qui nous permettra de créer la prochaine génération de services de localisation, depuis les cartes autocorrectives, jusqu'à l'automatisation de haut niveau, en passant par la recherche de pointe en IA ", a déclaré au sujet de l'IARAI, Peter Kürpick, le nouveau directeur de la technologie chez Here Technologies. Here possède des données uniques et des ressources cartographiques. En mettant l'accent sur l'apprentissage approfondi et la mise à l'essai à grande échelle de ces données, l'institut élargira notre compréhension sur la façon dont la localisation peut être représentée par des réseaux de neurones artificiels, les éléments centraux qui alimenteront ces services de localisation de niveau supérieur".

La direction de l'institut de recherche a été confiée à deux experts renommés de l’apprentissage automatique et de la science des données : Dr Sepp Hochreiter, pionnier de l’intelligence artificielle et inventeur du réseau de neurones récurrents à mémoire court-terme et long terme (LSTM) de l’Université de Johannes Kepler de Linz, et Dr David P. Kreil, spécialiste réputé dans le domaine de la science des données, de l’Université de Boku à Vienne.