Le réseau Opel France commercialise les offres Free2Move Lease

Les offres de location longue durée et de mobilité de la captive du groupe PSA sont désormais proposées par le réseau français de la marque au blitz.

Suite logique du rachat d’Opel par PSA, les solutions de location longue durée et de mobilité de Free2Move Lease, la captive B2B du groupe français, sont désormais disponibles dans le réseau français de la marque allemande. « Opel mise sur les solutions de Free2Move Lease pour conquérir une nouvelle clientèle professionnelle », peut-on lire dans le communiqué de la marque.

Tous les clients professionnels, qu’ils soient indépendants, professions libérales, PME/PMI ou grands comptes, peuvent bénéficier des services comme le contrat d’entretien Flexcare, le changement des pneumatiques, le véhicule de remplacement ou la garantie perte financière. Opel précise que l’ensemble de la gamme de véhicules particuliers et utilitaires est éligible à ce programme et que d’autres prestations viendront renforcer l’offre dès le second semestre 2019.

Avec cette entrée dans le réseau Opel, Free2Move Lease pourra renforcer son portefeuille déjà composé de plus de 60 000 clients et de 212 000 véhicules loués.