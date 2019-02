PSA accélère sur le VO en Chine

Le constructeur français a pris une participation au capital de FengChe, acteur local spécialisé dans la gestion des véhicules d'occasion. De quoi accélérer les ambitions internationales de PSA dont l'objectif est d'atteindre les 800 000 ventes mondiales en 2021.

Il y a un peu plus d'un an, Marc Lechantre, directeur de la BU VO de PSA, rappelait son objectif : "Il y a de très gros marchés de l’occasion hors Europe et, si on a une vision mondiale, on doit être sur ces marchés. Tout le groupe PSA doit s’internationaliser et le véhicule d’occasion est un moyen d’accompagner, parfois d’anticiper, cette internationalisation", expliquait afin d'être en accord avec les ambitions fixées à l'horizon 2021 à savoir écouler 800 000 ventes à travers le monde dont 25 % hors du Vieux continent. Dans ce cadre, c'est donc logiquement que PSA vient de faire son entrée dans le capital de FengShe, un des premiers fournisseurs chinois spécialisé dans les services de gestion du VO en Chine.

FengChe innove dans les processus liés à la logistique et aux transactions et a pour mission d’améliorer les activités et la rentabilité des concessionnaires de véhicules d’occasion en fournissant une solution intégrée qui couvre : l’estimation des véhicules avec un système efficace, la gestion des opérations commerciales, la gestion des canaux de sourcing, les ventes en ligne et hors ligne, la gestion d’inventaire, l’autofinancement et le SAV. Elle propose aux acteurs du marché des véhicules d’occasion, constructeurs, les groupes de distribution, concessionnaires, un système de gestion et de vente, des plateformes B2B et des conseils en stratégie commerciale.

"Notre entrée dans le capital de FengChe représente une nouvelle avancée importante de notre plan Push to Pass, dont l’objectif est de renforcer notre présence internationale et d’accroître notre chiffre d’affaires. Nous avons trouvé avec FengChe un partenaire fort et dynamique qui, selon nous, deviendra un acteur majeur du marché automobile chinois", a expliqué Marc Lechantre.