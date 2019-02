DAF Trucks bat tous ses records de ventes

Fort d’une gamme entièrement renouvelée et d’un marché du transport favorable, DAF Trucks a enregistré en France des performances records en 2018, s’affirmant notamment comme le premier importateur de tracteurs avec 17,7 % de part de marché.

Chiffre d’affaires, livraisons, rentabilité, etc. Tous les résultats de DAF Trucks ont affiché en 2018 des niveaux records. C’est simple : avec 7 090 factures VN, la marque n’a jamais enregistré de telles performances dans son histoire en France. Le constructeur a totalisé 6 829 immatriculations, progressant à la fois au niveau des ventes réseau et des ventes directes.

DAF revendique le statut première marque importée en tracteurs avec 17,7 % de part de marché et se positionne sur la 3e marche du podium du segment des plus de 6 tonnes avec 12,7 % de part de marché. "Notre performance sur le marché du tracteur est notre plus grande fierté", lance Philippe Canetti, directeur général de DAF Trucks France.

La force des services

Selon le dirigeant, les résultats de la marque sont en partie dus à la dynamique du marché. "C’est un alignement des planètes. Le transport routier offre des possibilités d’investissement et les professionnels n’hésitent pas à renouveler leurs véhicules pour des raisons de visibilité et de performances. La gamme DAF propose des niveaux de performances qui garantissent aux transporteurs des nouveaux gains d’exploitation", ajoute Philippe Canetti.

Le bilan de DAF Trucks est tout aussi flatteur du côté des services avec, notamment, un record de chiffre d’affaires pièces à 70 millions d’euros. L’activité a été particulièrement portée par l’offre de gestion de flottes Paccar Parts Fleet Service, qui progresse de 33 % (100 flottes équipées en France), et la gamme multimarque TRP, dont les ventes ont décollé de 20 %. Autre motif de satisfaction : l’essor des contrats d’entretien, écoulés à 1 800 unités l’an dernier (taux de pénétration de 25 %).

Lancement de TRP Services

Pour maintenir cette dynamique en 2019, le constructeur s’est fixé plusieurs objectifs dans sa feuille de route. L’accent sera mis notamment sur la gamme porteurs grâce aux programmes de TP, Distri et Clean. "Nos performances sur le segment chantier sont notamment en deçà de nos attentes. Nous espérons redynamiser notre activité avec l’arrivée de nouveaux modèles qui seront dévoilés en avril prochain", précise Philippe Canetti. Pour renforcer sa présence auprès des flottes urbaines et régionales, la marque prévoit, en outre, la commercialisation des séries LF / CF électriques et du CF hybride.

Parmi ses autres leviers de croissance, DAF Trucks mise aussi sur l’extension de son maillage avec la création d’un nouveau concept d’ateliers multimarque, baptisé TRP Services. Ces sites ont pour vocation d’offrir un service d’entretien et de réparation toutes marques poids-lourd et remorques. Six ouvertures sont déjà programmées en France, les prochaines étant prévues à Nice, Bergerac et Vesoul. A noter que le réseau DAF s’étoffera également au premier semestre avec l’inauguration d’une concession à Louvres, en région parisienne.