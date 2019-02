Une année positive pour Opel Financial Services en France

Armée d'un catalogue de produits et services plus complet, la financière a connu en France une belle année 2018. Et ce, dans un contexte d'érosion des ventes de la marque.

2018 a été pleine de challenges mais s'est averée finalement positive pour Opel Financial Service, la financière du réseau Opel. Sur un marché français du VN en légère progression, la marque allemande a connu une régression de 3 %, à mettre notamment sur le compte de la réduction des immatriculations en location courte durée. Le canal des particuliers s’est lui accru de 6 %. La captive, elle, a toutefois pu se féliciter d'enregistrer de bons résultats dans ce contexte pourtant mitigé.

" 2018 a donné lieu à de belles satisfactions, explique Amine Saifeddine, directeur d’Opel Financial Services en France. Alors que le volume de dossiers s’est accru de 17 %, la production financière a bondi de 24 %. Les contrats de service et d’assurance ont aussi été au rendez-vous avec en moyenne 1,9 prestation par dossier. Ces résultats ont été permis grâce à plus de moyens et leviers mis à la disposition du réseau."

De nouveaux projets pour 2019

La LOA a notamment largement contribué à ce dynamisme. Du côté des particuliers, la LOA sur le VN a augmenté de 47 % pour compter près de 46 % des financements globaux en VN soit 88 millions d’euros sur les 1,93 milliard totaux. En VO, le bond a atteint 100 % pour peser 4,8 millions d’euros. Même constant du côté des entreprises où le crédit bail VN a augmenté de 3 % à 21,5 millions d’euros et de 124 % sur le VO. Ensemble, ces formules ont pesé pour plus de 80 % du financement global auprès des professionnels.

Et Amine Saifeddine s’attend aux même tendances pour 2019. « Nous bénéficions d’un vrai enrichissement de l’offre produits et d’un catalogue complet avec l’ajout de la LLD au B to B via Free2move lease. Nous lancerons également dans quelques semaines le crédit ballon en VO et en VO. Mais Il faut également saluer le gros travail de la direction commerciale dans sa reconquête du réseau Opel dont une partie n’était pas ou plus captive. 2018 a été une belle année de transition, 2019 sera celle de la consolidation »