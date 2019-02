Porsche Holding se développe encore en Italie

Le groupe de distribution met la main sur cinq nouvelles concessions dans le nord de la Botte. Elles rejoindront la filiale italienne de l'opérateur, Eurocar Italia, dont le potentiel est désormais de 35 700 VN sur un total de 28 sites.

Décidemment, Porsche Holding semble avoir jeté son dévolu sur le marché italien. En effet, après avoir étendu son influence en août dernier, le groupe de distribution autrichien et filiale du groupe Volkswagen accentue sa présence dans la Botte.



En effet, il annonce sur son site Internet la reprise de cinq nouvelles affaires avec le rachat de la société Saottini Auto qui possède trois sites à Brescia et deux autres à Desenzano. Le groupe italien avait été créé en 1951 et était dirigé par les deux sœurs Cristine et Beatrice Saottini.

Les cinq points de vente Saottini, 188 collaborateurs, ont cumulé un total de 4 160 VN en 2018 dans les marques VW VU, Audi, Skoda et Porsche, pour un CA de 152 millions d'euros. Ils appartiendront officiellement le 1er avril prochain à la filiale de Porsche Holding Salzburg en Italie, Eurocar Italia, dont le potentiel atteint désormais les 35 700 VN pour un total de 28 sites.