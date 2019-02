Proxiserve s’allie à Easytrip pour la recharge itinérante

Le spécialiste de l’installation de bornes complète son dispositif en signant un partenariat avec Easytrip. L’objectif : mettre à disposition de ses clients particuliers et professionnels une carte de paiement pour la recharge itinérante.

Proxiserve s’est imposé comme l’un des principaux acteurs dans l’installation de solutions de recharge pour véhicules électriques en France avec plus de 45 000 équipements déployés et une douzaine de partenariats en cours avec des constructeurs automobiles. L’entreprise ajoute aujourd’hui une brique à son dispositif en signant un accord avec Easytrip, le fournisseur de la carte de paiement KiWhi Pass donnant accès à près de 20 000 points de charge sur le territoire.



« Proxiserve développe aujourd’hui son offre de façon plus transversale, afin de faciliter l’accès à la recharge en dehors de son domicile ou de son lieu de travail et faciliter ainsi la vie d’un propriétaire de voiture électrique », explique Eric Place, le directeur marketing de Proxiserve. Concrètement, les clients professionnels et particuliers ayant fait installer une borne par Proxiserve pourront bénéficier du Pass Electrique et payer leurs recharges lors de leurs déplacements.



Pour le lancement de ce nouveau service, Proxiserve offre la première année d’abonnement au service KiWhi Pass, normalement facturée 24 euros. Son ambition est de diffuser plus de 3000 cartes dès 2019.