Alliance Ventures prend position dans la recharge de VE en Chine

Le fonds d'investissement de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi a finalisé une nouvelle prise de participation. Cette fois, il s'agit de PowerShare, un spécialiste chinois de la gestion de bornes de recharge pour les VE.

Les tribulations du groupe n'éloignent pas Alliance Ventures de ses préoccupations. Le fonds de capital-risque de Renault-Nissan-Mitsubishi, poursuit sa course aux prises de participations à travers le monde. Ce 18 février 2019, l'entité qui vient de fêter sa première année de service, a annoncé l'ajout de PowerShare au portefeuille de start-up soutenues financièrement. "L'expertise de PowerShare répond à l'objectif de l’Alliance de maintenir son leadership dans le domaine de l'électrification des véhicules, a justifié en ces termes, François Dossa, le directeur d'Alliance Ventures et Open Innovation. Un solide réseau d'infrastructures doit être développé pour accélérer le déploiement des véhicules électriques et de nouveaux services de mobilité".

La technologie de PowerShare va aider le constructeur à se tailler une place sur le marché de l'électromobilité, en Chine. En effet, la start-up est spécialisée dans la gestion des bornes de recharge pour les VE. Et pour cause, PowerShare fournit aux utilisateurs une plate-forme en ligne permettant de connecter les conducteurs de véhicules électriques aux opérateurs de bornes et aux fournisseurs d'électricité afin d'optimiser l'expérience de recharge.L'application propose un outil analytique reposant sur le cloud, grâce auquel les fournisseurs peuvent suivre les besoins des véhicules, la capacité du réseau électrique et orienter les conducteurs vers les bornes de recharges disponibles, explique-t-on à la communication d'Alliance Ventures.

"L'investissement d'Alliance Ventures va nous permettre d’aller plus loin et plus vite dans la conquête de marchés en croissance, les développements technologiques ou l'exploration de nouveaux modèles économiques dans le secteur de la mobilité électrique", entrevoit Ethan Zu, le p-dg et fondateur de PowerShare. Fondée en 2015, l'entreprise se targue d'avoir mis en place des systèmes performants dans les villes de Beijing, Shangai et Shanxi. Il s'agit de la onzième prise de participation du fonds d'investissement de l'Alliance, en tout juste un an.