Free2Move Service muscle son catalogue électrique

L'application de services de mobilité de PSA compte deux nouvelles références au catalogue, Charging Pass et Trip Planner. Le véhicule électrique est donc à l'honneur.

PSA prend en considération les conducteurs de véhicules électriques. Le constructeur vient ainsi d'ajouter deux nouvelles références au catalogue de l'application Free2Move Service qui servent clairement les intérêts de ceux qui auront recours à l'électromobilité. En l'occurrence, il s'agit de Charging Pass et Trip Planner. Ces nouveaux services dédiés seront disponibles dès le lancement des nouvelles voitures électrifiées du Groupe PSA, courant 2019.

Le Charging Pass permet de localiser et d’accéder aux bornes électriques compatibles avec son véhicule. En complément d’une cartographie complète, une présélection est réalisée selon la distance, la vitesse et le prix du rechargement. Une fois la borne sélectionnée, l’application peut guider l’utilisateur vers l’adresse de cette borne, directement à partir de l’écran de la voiture ou du smartphone. 85 000 points de charge européens étaient recensés par Free2Move Services, en janvier 2019.

Vient ensuite Trip Planner, soit un complément au Charging Pass dans la mesure où il propose au conducteur le meilleur trajet à partir de l’analyse de l’autonomie résiduelle du véhicule et de son utilisation (vitesse, climatisation, …). L’utilisateur peut ainsi préparer son trajet, être guidé et s’assurer de passer par les points de recharge électrique lorsque nécessaire. Le Trip Planner rassure le conducteur qui peut choisir l’itinéraire optimal avec les points de charge pertinents et lui permettra d’estimer la durée de son voyage, y compris le temps de charge.

Pour mémoire, Free2Move Services s’appuie sur une plateforme digitale développée conjointement par le Groupe PSA et le cabinet Capgemini. Celle-ci propose une série de services connectés à destination des constructeurs et des automobilistes.