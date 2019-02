Continental prend du galon sur le Tour de France

Sponsor officiel de l'évènement depuis 2018, Continental franchit une nouvelle étape dans son engagement avec la Grande boucle. Cette année, le groupe germanique sera l'un des cinq partenaires majeurs de l'évènement, aux côtés de Skoda notamment.

A un peu plus de quatre mois du grand départ, le Tour de France peaufine son organisation. Alors que la 106e édition de la Grande boucle s'élancera de Bruxelles (Belgique), le 6 juillet 2019, Continental s'affichera en grand tout au long du parcours. Après avoir accompagné le Tour de France en 2018 en tant que sponsor officiel, le groupe germanique franchit cette année une nouvelle étape dans son engagement en devenant l'un des partenaires majeurs.

Continental intègre ainsi le "club" des cinq principaux sponsors du Tour de France aux côté de la banque LCL, de l'enseigne de supermarchés E.Leclerc, des opticiens Krys et du constructeur automobile Skoda. Ces cinq-là bénéficient d’une visibilité accrue lors des trois semaines de l'évènement - le logo Continental apparaîtra sur l'arche au-dessus de la ligne d'arrivée ainsi que sur l'arche de la "flamme rouge", placée à un kilomètre de l'arrivée - et notamment après chaque étape où un représentant du groupe viendra remettre le trophée.

Six équipes et toute la caravane équipées

"Après avoir été un des "partenaires officiels" ainsi que le sponsor pneu pendant une année, c’est un immense plaisir de pouvoir désormais jouer un rôle de premier plan tout au long de la plus grande course cycliste du monde, se réjouit Nikolai Setzer, membre du conseil d’administration de Continental AG et responsable de la division Pneumatiques. Notre position de partenaire majeur nous permet d’accroître la visibilité de nos pneus haute technologie, pour non seulement promouvoir la sécurité sur les routes, mais aussi pour transmettre la passion de la victoire".

Cette année, six équipes participantes (Sky, FDJ, Movistar, Bahrain-Merida, Katusha-Alpecin, Sunweb) courront avec le pneu haut de gamme Competition Pro LTD de Continental, spécialement conçu et fabriqué à la main à Korbach, en Allemagne. Par ailleurs, tous les véhicules officiels de la caravane (environ 250) chausseront des PremiumContact 6, des pneus fabriqués dans l'usine tricolore de Continental, à Sarreguemines.